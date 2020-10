Diretta/ Feralpisalò Ravenna (Serie C) streaming video tv: voglia di riscatto

DIRETTA FERALPISALO’ RAVENNA: SFIDA DELICATA

Feralpisalò Ravenna, domenica 25 ottobre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Turina di Salò, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Momento delicato per i Leoni del Garda che sono senza dubbio animati da voglia di riscatto. Dopo il ko in casa contro il Sudtirol, nel turno infrasettimanale è arrivato un pareggio contro il Modena che ha distanziato la Feralpisalò di 4 punti dalla vetta della classifica. In attacco i lombardi stanno faticando più del previsto ed ora proveranno a rimettersi in moto contro un Ravenna che, a sua volta, ha rialzato la testa proprio mercoledì scorso dopo due sconfitte consecutive. I gol di Caidi e Mokulu nel primo tempo hanno permesso ai romagnoli di liquidare con un 2-0 la Virtus Verona, una boccata d’ossigeno per la classifica dei romagnoli che sono saliti a quota 6 punti, frutto di due vittorie e quattro sconfitte in questo avvio di campionato.

DIRETTA FERALPISALO’ RAVENNA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Feralpisalò Ravenna, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO’ RAVENNA

Le probabili formazioni di Feralpisalò Ravenna, sfida che andrà in scena presso lo stadio Turina di Salò. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Massimo Pavanel con un 4-3-3: De Lucia; Bergonzi, Giani, Bacchetti, Rizzo; Carraro, Morosini, Scarsella; D’Orazio, Ceccarelli, Miracoli. Gli ospiti guidati in panchina da Giuseppe Magi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Raspa, Marchi, Alari, Jidayi; Franchini, Fiorani, Bolis, Meli, Perri; Mokulu, Ferretti.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Feralpisalò Ravenna secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa lombardi partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 2,10, mentre poi si sale già a quota 3,20 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,40 volte la posta in palio in caso di successo dei romagnoli per chi avrà puntato sul segno 2.



