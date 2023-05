DIRETTA/ Feralpisalò Reggiana video streaming tv: dolci ricordi per i bresciani

DIRETTA FERALPISALÒ REGGIANA: TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di FeralpiSalò Reggiana, possiamo fare un tuffo nella storia della partita che oggi sarà valida per la Supercoppa di Serie C e di conseguenza evidentemente non vanta precedenti in questa stagione. In anni recenti tuttavia la storia è stata ricca, tanto che gli ultimi dieci precedenti ufficiali sono compresi fra il 31 luglio 2016 (in Coppa Italia) e il maggio 2022, quando FeralpiSalò e Reggiana si erano incrociate nei playoff ed ebbero la meglio i bresciani in maniera clamorosamente netta, con vittoria casalinga per 1-0 all’andata il 17 maggio e bis esterno con il colpaccio 1-2 al ritorno il 20 maggio.

In questo modo la FeralpiSalò è anche passata in vantaggio nel computo del testa a testa, con quattro vittorie a fronte di tre pareggi (tra i quali un memorabile 4-4 di domenica 23 aprile 2017) e altrettante vittorie della Reggiana, che tuttavia contro la formazione gardesana non si impone dal 4-1 dell’allora Reggio Audace di sabato 24 agosto 2019, prima giornata del campionato che poi sarebbe stato interrotto dal Covid. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FERALPISALÒ REGGIANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Reggiana non è disponibile sui canali in chiaro o satellitare e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Feralpisalò Reggiana sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Feralpisalò Reggiana, in diretta sabato 6 maggio 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Lino Turina di Salò, sarà una sfida valida per la Supercoppa di Serie C. Seconda giornata della competizione con la Feralpisalò che è uscita sconfitta dalla trasferta di Catanzaro, con i Leoni del Garda che dunque dovrebbero vincere con uno scarto molto ampio per restare in corsa nella competizione dedicata alle formazioni che hanno vinto i rispettivi gironi di Serie C.

Dall’altra parte la Reggiana torna in campo dopo la grande festa al Mapei Stadium contro l’Imolese: ultima giornata della regular season in cui i granata hanno festeggiato davanti ai loro tifosi il ritorno in Serie B già ufficialmente timbrato nella precedente trasferta di Olbia. Le due squadre tornano ad affrontarsi al “Turina” dopo l’ultimo precedente datato 17 maggio 2022: vinse 1-0 la Feralpisalò che nella scorsa stagione eliminò a sorpresa la Reggiana dai play off.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ REGGIANA

Le probabili formazioni della diretta Feralpisalò Reggiana, match che andrà in scena allo stadio Lino Turina di Salò. Per la Feralpisalò, Stefano Vecchi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pizzignacco; Bergonzi, Pilati, Di Gennaro, Tonetto; Hergheligiu, Carraro, Balestrero; Siligardi; Butic, Guerra. Risponderà la Reggiana allenata da Aimo Diana con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Venturi; Luciani, Rozzio, Cauz; Guglielmotti, Muroni, Nardi, Rossi, Guiebre; Pellegrini, Lanini.

FERALPISALÒ REGGIANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Feralpisalò Reggiana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Supercoppa di Serie C. La vittoria della Feralpisalò con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.











