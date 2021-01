Diretta/ Feralpisalò Sambenedettese (Serie C) streaming video e tv: esame di maturità

DIRETTA FERALPISALÒ SAMBENEDETTESE: PADRONI DI CASA CERCANO UNA SVOLTA…

Feralpisalò Sambenedettese, in diretta dallo stadio Turina di Salò, in programma sabato 9 gennaio 2020 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Esame di maturità per due formazioni che al momento si trovano al settimo e all’ottavo posto. Per i marchigiani il 2020 si è chiuso con una vittoria interna contro la Virtus Verona che ha risolto un momento difficile, dopo due sconfitte consecutive contro Matelica e Cesena. Una boccata d’ossigeno che ha permesso alla Samb di sorpassare proprio la Feralpisalò, che è incappata nel secondo pareggio consecutivo contro la Fermana. I Leoni del Garda hanno chiuso l’anno con 4 partite senza vittoria, perdendo occasioni importanti per avvicinare una vetta che dall’ottavo posto dista ancora solo 7 punti: la classifica corta del girone B lascia la situazione aperta a molte pretendenti al primato, a patto di trovare una continuità di rendimento che finora né la Feralpisalò né la Sambenedettese sono riuscite a trovare.

DIRETTA FERALPISALO’ SAMBENEDETTESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Sambenedettese non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento è riservato alla piattaforma Elevensports, che trasmette le partaite del campionato di Serie C in diretta streaming video sia attraverso la propria piattaforma, ma anche in chiaro sul sito elevensports.it e attraverso i profili ufficiali social su Facebook e Twitter. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO’ SAMBENEDETTESE

Le probabili formazioni di Feralpisalò Sambenedettese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Turina di Salò. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Massimo Pavanel con un 4-3-1-2: De Lucia; Bergonzi, Legati, Giani, Rizzo; Scarsella, Carraro, Guidetti; D’Orazio; Ceccarelli, Miracoli. Gli ospiti guidati in panchina da Mauro Zironelli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Nobile; Enrici, D’Ambrosio, Biondi; Masini, Mawuli, Angiulli, D’Angelo, Liporace; Botta, Maxi Lopez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Feralpisalò e Sambenedettese, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.15, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.05, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.45.



