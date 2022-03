Diretta/ Feralpisalò Sudtirol streaming video tv: altoatesini irresistibili (Serie C)

DIRETTA FERALPISALÒ SUDTIROL: UNA BELLA PROVA PER LA CAPOLISTA!

Feralpisalò Sudtirol, in diretta sabato 26 marzo 2022 alle ore 16.00 presso lo stadio Lino Turina di Salò, sarà una sfida valevole per la 34^ giornata di Serie C. Altoatesini irresistibili nelle ultime partite e sempre più vicini al sogno della Serie B. Restano 7 i punti di vantaggio sul Padova con le due formazioni che hanno vinto assieme le ultime quattro partite e questa trasferta in casa dei Leoni del Garda, terzi in classifica, può rappresentare un crocevia fondamentale per il Sudtirol.

Osso duro la Feralpisalò che è andata però incontro a diversi alti e bassi nelle ultime settimane. Soprattutto le ultime due sconfitte consecutive in trasferta contro Giana Erminio e Virtus Verona hanno ridimensionato non poco il cammino dei lombardi, tallonati dal Renate quarto ma a sua volta in crisi a 3 lunghezze di distanza. All’andata pari 1-1 allo stadio Druso tra le due formazioni, il 17 ottobre 2020 Sudtirol vincente 0-1 nell’ultimo precedente tra le due squadre in casa della Feralpisalò.

DIRETTA FERALPISALÒ SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Sudtirol non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Feralpisalò Sudtirol, match che andrà in scena allo stadio Lino Turina di Salò. Per la Feralpisalò, Stefano Vecchi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Liverani; Pisano, Salines, Bacchetti, Corrado; Guidetti, Balestrero, Carraro; Corradi; Luppi, Guerra. Risponderà il Sudtirol allenato da Ivan Javorcic con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Poluzzi; De Col, Zaro, Vinetot, Davi; Tait, Gatto, Broh; Rover, Voltan; Galuppini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Feralpisalò Sudtirol, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Feralpisalò con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Sudtirol, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.

