Diretta FeralpiSalò Sudtirol/ Streaming video tv: per la rivincita (Serie C)

FeralpiSalò Sudtirol, diretta dall’arbitro Antonino Costanza della sezione Aia di Agrigento, si gioca per la nona giornata del girone B della Serie C 2019-2020 alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 13 ottobre, presso lo stadio Lino Turina di Salò, che ospiterà dunque la rivincita del match disputato mercoledì in Coppa Italia tra queste stesse formazioni, ma a Bolzano. In campionato, possiamo dire che FeralpiSalò Sudtirol mette di fronte i bresciani che vogliono risalire posizioni, essendo al momento fermi a quota 9 punti in classifica, mentre gli altoatesini vantano già 16 punti e vogliono naturalmente consolidarsi nei quartieri più nobili della graduatoria del gruppo. Il Sudtirol è reduce dalla spettacolare vittoria per 4-3 contro il Modena, mentre la FeralpiSalò arriva dalla sconfitta per 1-0 sul campo del Carpi. La scorsa giornata conferma un inizio di campionato migliore per gli ospiti: oggi che cosa potrà succedere a Salò?

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di FeralpiSalò Sudtirol non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ SUDTIROL

Parlando delle probabili formazioni di FeralpiSalò Sudtirol, ecco che dopo la sfida di Coppa Italia si dovrebbe tornare alle scelte più classiche di formazione, con gli uomini abitualmente titolari in campionato. Possiamo allora ricordare che il Sudtirol domenica scorsa si è imposto sul Modena con il seguente modulo 4-3-1-2 di partenza: Cucchietti in porta; difensori Fabbri, Polak, Vinetot e Davi; a centrocampo Tait, Berardocco e Morosini; Casiraghi trequartista alle spalle delle due punte Mazzocchi e Petrella. Per la FeralpiSalò invece la formazione di partenza contro il Carpi (partita tuttavia persa per 1-0 dalla compagine bresciana) era stato il seguente 4-3-3: De Lucia tra i pali; difesa a quattro con Legati, Giani, Rinaldi e Contessa; a centrocampo Magnino, Pesce e Guidetti, infine nel reparto offensivo Scarsella, Stanco e Maiorino.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote per il pronostico su FeralpiSalò Sudtirol. L’agenzia di scommesse sportive Snai per questa partita quota il segno 1 a 2,55, mentre poi si sale a quota 3,00 per il segno X ed infine la posta in palio in caso di segno 2 sarà rivalutata 2,75 volte.



