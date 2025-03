DIRETTA FERALPISALÒ TRENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Adesso vediamo insieme qualche numero inerente alla diretta di Feralpisalò Trento, due squadre che potrebbero dirci molto sotto questo punto di vista. Per chi non la conoscesse questa rubrica si basa sulle statistiche per capire i trend che le due compagini portano sul rettangolo verde e in più vedremo anche chi potrebbe essere la favorita per la vittoria finale. Partiamo come di consueto dalla Feralpisalò, squadra che punta molto sul blocco basso e che sfrutta poi il contropiede. Invece però del classico contropiede all’italiana fatto da lanci lunghi, abbiamo invece una serie di passaggi a testimonianza del fatto che la squadra sa cosa deve fare una volta che ha il pallone tra i piedi.

DIRETTA/ Ternana Perugia (risultato 0-0) video streaming tv: via al derby umbro, in campo! (20 marzo 2025)

Abbiamo infatti il 21% di reti segnate dopo una serie di almeno dieci passaggi consecutivi. Il Trento invece ha uno stile simile ma nel loro caso preferiscono una manovra più diretta, con cinque passaggi consecutivi prima di un tiro in porta. Il loro portiere però nelle ultime tre partite ha abbassato la sua percentuale di parate con il 15% di reti subite da tiri nello specchio della porta. Andrà cosi anche stavolta? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Feralpisalò Trento, il fischio di inizio sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Sestri Levante Pescara (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (23 marzo 2025)

Diretta Feralpisalò Trento, come vedere la partita

Seguire la diretta Feralpisalò Trento sarà possibile per tutti i tifosi e gli interessati che avranno sottoscritto in precedenza un abbonamento ai servizi di Sky Sport, in alternativa potranno assistere alla sfida andando sulle piattaforme di diretta streaming video SkyGo o NowTv.

Feralpisalò Trento, ospiti all’inseguimento dei padroni di casa

La diretta Feralpisalò Trento andrà in scena allo Stadio Leonardo Garilli per la 33° giornata del girone A di Serie C e vedrà la sfida tra due squadre nelle alte posizioni in classifica e che ora stanno lottando per consolidare o migliorare la loro posizione nei playoff promozione di fine anno.

DIRETTA/ Novara Padova (risultato 0-0) video streaming tv: capolista al Piola, si gioca! (23 marzo 2025)

I bresciani sono al 3° posto con 59 punti ma sono troppo lontani per poter anche solo pensare di impensierire le prime posizioni ma devono tenere d’occhio le inseguitrici. I trentini sono proprio una di quelle occupando il 5° posto in classifica con 50 punti ma puntano ad classificarsi tra le prime 4.

La Feralpisalò arriva alla partita dopo la pesante sconfitta 4-1 in casa dell’Atalanta U23, il Trento invece ha vinto di misura 1-0 con l’Alcione Milano.

Formazioni Feralpisalò Trento, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Feralpisalò Trento delle 15.00 i bresciani dovrebbero essere messi in campo col 5-4-1 con Rinaldi in porta, Vesentini e Hergheligiu gli esterni con Rizzo, Pasini e Balestrero difensori centrali a completare il reparto, Cavuoti, De Francesco, Zennaro e Molfetta i centrocampisti e Crespi unica punta.

Il Trento risponderà con il solito 4-1-4-1 del tecnico Luca Tabbiani con Barlocco tra i pali, Maffei, Cappelletti, Barison e Vitturini in difesa, Di Cosmo in mediana, Anastasia e Accornero sulle fasce con Aucelli e Giannotti a completare il centrocampo, Di Carmine unico riferimento offensivo.

Quote Feralpisalò Trento, possibile risultato finale

La diretta Feralpisalò Trento sarà sicuramente una delle partite più interessanti e divertenti della giornata vista la sfida tra due squadre nelle posizioni alte della classifica che quindi potrebbero regalare tante occasioni da gol e ribaltamenti di fronte per portare a casa il risultato, che nel caso dovesse rimanere bloccato potrebbe vederli anche accontentarsi del pareggio.

Secondo bwin il risultato dovrebbe essere già sicuro come sottolinea la quota della vittoria della Feralpisalò pari solo a 1.85, la vittoria del Trento invece è ritenuta più difficile e per questo ha una quota più alta di 3.80, il pareggio invece è quotato a 3.10, una via di mezzo tra gli altri due risultati.