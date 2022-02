Diretta/ Feralpisalò Trento streaming video tv: Leoni per la continuità (Serie C)

DIRETTA FERALPISALÒ TERAMO: PADRONI DI CASA FAVORITI

Feralpisalò Trento, in diretta domenica 27 febbraio 2022 alle ore 14.35 presso lo stadio Lino Turina di Salò sarà una sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C. Leoni del Garda a caccia della giusta continuità dopo un campionato estremamente ricco di alti e bassi. L’ultima battuta d’arresto è arrivata mercoledì scorso nel turno infrasettimanale in casa del Mantova, anche se la squadra ha comunque mantenuto il terzo posto in classifica con un punto di vantaggio sul Renate.

Il Trento ha invece perduto l’atteso derby contro il Sudtirol capolista, una sfida importante ma che ha espresso la superiorità degli altoatesini, primi in classifica con 10 punti di vantaggio sul Padova secondo mentre il Trento a quota 31 mantiene 3 lunghezze sul terzultimo posto. Nel match d’andata Feralpisalò vincente allo stadio Briamasco col punteggio di 1-2, decisivi per i Leoni del Garda i gol di Guerra e Luppi.

DIRETTA FERALPISALÒ TERAMO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Feralpisalò Teramo di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ TRENTO

Le probabili formazioni della diretta Feralpisalò Trento, match che andrà in scena allo stadio Lino Turina di Salò. Per la Feralpisalò, Stefano Vecchi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: De Lucia; Bergonzi, Farabegoli, Pisano, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Corradi; Di Molfetta; Miracoli, Guerra. Risponderà il Trento allenato da Carmine Parlato con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Marchegiani; Dionisi, Trainotti, Carini, Simonti; Scorza, Caporali, Belcastro; Pasquato; Pattarello, Bocalon.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Feralpisalò Trento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Feralpisalò con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Trento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.



