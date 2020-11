Diretta Feralpisalò Triestina/ Streaming video tv: grandi speranze giuliane (Serie C)

DIRETTA FERALPISALÒ TRIESTINA: SFIDA AD ALTA QUOTA

Feralpisalò Triestina è in diretta dallo stadio Lino Turina, dove si gioca alle ore 17:30 di domenica 15 novembre: la partita rientra nel programma dell’undicesima giornata della Serie C 2020-2021, ed è una sfida tra due squadre che non nascondono i loro propositi di promozione, anche attraverso i playoff nei quali giocherebbero un ruolo da protagoniste. I Leoni del Garda però devono immediatamente rialzare la testa: nel turno infrasettimanale hanno perso nettamente contro la Virtus Verona, una battuta d’arresto inattesa in una giornata in cui avrebbero invece potuto avvicinare la vetta. Restano al sesto posto, mentre ha forse iniziato a volare la Triestina: gli alabardati avevano un compito più abbordabile anche perché giocavano in casa, hanno battuto l’Imolese di misura e adesso minacciano le favorite a patto di trovare la giusta costanza sul terreno di gioco. Aspettiamo quindi che la diretta di Feralpisalò Triestina prenda il via; nel frattempo possiamo iniziare a fare una rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

FERALPISALÒ TRIESTINA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Feralpisalò Triestina sui canali della nostra televisione, perché come ormai noto le partite di Serie C ad eccezione del posticipo sono un’esclusiva del portale Eleven Sports che le trasmette tutte in diretta streaming video. Dovrete quindi dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone; a quel punto potrete decidere se abbonarvi al servizio, per la stagione sportiva, oppure acquistare il singolo evento il cui prezzo è fisso, salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ TRIESTINA

In Feralpisalò Triestina Massimo Pavanel perde Bacchetti, espulso mercoledì: sarà Legati a prenderne il posto al centro della difesa, facendo coppia con Giani mentre Liverani sarà il portiere, con Bergonzi e Nicholas Rizzo che dovrebbero agire sulle corsie laterali. A centrocampo dovrebbe tornare titolare Tommaso Morosini, pronto a sistemarsi sulla mezzala: gli farà eventualmente spazio Vitturini, poi Guidetti sarà il riferimento in zona centrale con Scarsella insidiato da Hergheligiu per la terza maglia. Davanti spera Tulli: potrebbe stare fuori D’Orazio, con la conferma di Tommaso Ceccarelli e Miracoli. La Triestina di Carmine Gautieri utilizza lo stesso modulo: Offredi difende la porta, Capela e Lambrughi si sistemano davanti a lui, Rapisarda e Brivio sono i terzini e dunque tutto invariato in difesa, mentre a centrocampo potrebbe essere il turno di Maracchi che agirebbe con Lodi e Giuseppe Rizzo, ma qui è da vedere perché visto il momento il tecnico dei giuliani potrebbe confermare lo stesso undici del turno infrasettimanale. Se fosse così in attacco vedremmo ancora Petrella e Mensah a supporto di Guido Gomez; in alternativa ci sono Leonardo Gatto e Butti, il primo in particolare spera di essere titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Feralpisalò Triestina, dunque andiamo subito a vedere quali sono le quote previste dal bookmaker: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,40 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 3,05 volte la giocata che è stato posto sul segno 2, per il successo degli ospiti. L’eventualità del pareggio, come sempre regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 2,95 volte la vostra puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA