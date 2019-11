Diretta FeralpiSalò Triestina/ Streaming video tv: posticipo intrigante (Serie C)

FeralpiSalò Triestina, diretta dall’arbitro Marco D’Ascanio della sezione Aia di Ancona, è il posticipo del girone B della serie C. L’appuntamento sarà dunque fissato alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 4 novembre 2019, in casa della formazione lombarda che ha intenzione di tornare nelle zone alte della classifica. Al momento ha 19 punti, già saldamente in zona playoff, ma FeralpiSalò Triestina servirà ai lombardi per capire se potranno fare anche qualcosa in più, mentre gli ospiti giuliani cercheranno a loro volta l’aggancio, avendo invece 16 punti fino a questo momento. La FeralpiSalò sta molto bene, settimana scorsa ha vinto sul campo dell’Arzignano e vuole continuare a vincere, d’altro canto anche la Triestina arriva da una vittoria, essendosi imposta per 1-0 contro il Fano lunedì scorso.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di FeralpiSalò Triestina sarà disponibile su Rai Sport + HD essendo il posticipo del lunedì sera, inoltre per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite non solo del campionato ma anche della Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video (in aggiunta in questo caso a Rai Play) abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO’ TRIESTINA

Cosa ci dicono le probabili formazioni di Feralpi Salò Triestina? La squadra bresciana non prevederà alcun tipo di stravolgimento. Il modulo sarà il 4-3-1-2. Tra i pali ci sarà De Lucia con Zambelli, Giani, Rinaldi e Mordini a completare la linea difensiva. In mezzo al campo non mancheranno Magnino, Pesce e Altobelli con Scarsella a fare da trequartista. Le due punte invece saranno l’esperto Caracciolo e lo sgusciante Ceccarelli che potrebbe rivelarsi molto pericoloso per la Triestina, che manterrà la sua formazione che molto bene sta facendo già da tre settimane. Tre vittorie per Gautieri che ha ridato entusiasmo a un ambiente che sembrava essersi abbattuto dopo il brutto inizio di stagione. Il tradizionale 4-4-2 sarà il cavallo di battaglia dell’ex tecnico di Lanciano e Latina anche per la gara in Lombardia. Tra i pali spazio per Offredi con Frascatore, Lambrughi, Malomo e Formiconi in difesa. A centrocampo giocheranno Mensah e Giorico come esterni, mentre centrali agiranno Procaccio e Maracchi. In avanti tandem offensivo molto pericoloso con l’esperienza di Granoche e la rapidità di Gomez al suo fianco.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda infine le quote di FeralpiSalò Triestina, la vittoria dei padroni di casa bresciani (segno 1) viene quotata a 2.30, mentre il segno X viene dato dall’agenzia di scommesse sportive SNAI a quota 3.00. La vittoria degli ospiti giuliani (segno 2) infine è quotata a 2.65.



