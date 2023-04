DIRETTA/ Feralpisalò Triestina streaming video tv: i precedenti sono in equilibrio

DIRETTA FERALPISALÒ TRIESTINA: TESTA A TESTA

La diretta di Feralpisalò Triestina una sfida dal sapore di testa-coda. Triestina che si ritrova ad essere penultima in classifica, sopra solo al Piacenza, contro la Feralpisalò prima in graduatoria e sempre più lanciata verso la Serie B. Testa a testa della sfida che raccontano ben 14 incontri tra le due formazioni. Lo score è in parità con 5 vittorie per parte con ben 4 volte la gara terminata con il risultato di pareggio. Primo incontro che ha visto la Triestina nel 2011 con il risultato di 1-0. Secondo incontro che ha sorriso alla Feralpisalò che si impose in casa con la gara sul 2-1.

Nelle successive quattro partite due vittorie per parte con ben 12 gol realizzate in mezzo. Gara che ritorna sul pareggio nel 2019 con il risultato di 1-1. La Triestina ritorna alla vittoria con il risultato di 2-0, salvo poi arrendersi nei successivi 5 incontri lasciando ben tre volte l’intera posta in palio alla formazione lombarda. L’ultimo incontro, giocato nella gara di andata, è terminato con il risultato di 0-0, rappresentando uno dei pochissimi passi falsi della formazione prima in classifica allenata dal tecnico Stefano Vecchi. (Marco Genduso)

FERALPISALÒ TRIESTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Triestina non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Feralpisalò Triestina sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Feralpisalò Triestina, in diretta alle ore 17.30 di sabato 8 aprile 2023 allo Stadio Lino Turina di Salò, è una gara valida per la 36° giornata del girone A di Serie C. Una gara che pesa tantissimo quella in programma questo pomeriggio tra lombardi e alabardati, rispettivamente in corsa per la promozione in Serie B e per la salvezza.

La Feralpisalò è in vetta alla classifica con 65 punti, a +5 sulla Pro Sesto. Sin qui diciotto vittorie, undici pareggi e sei sconfitte: striscia positiva per la formazione di Vecchi, reduce dalla vittoria per 1-3 contro la Juventus U23. La Triestina, invece, è penultima a quota 35 punti, raccolti grazie a otto vittorie, undici pareggi e sedici sconfitte. Tre pari di fila per i biancorossi, nell’ultimo turno è arrivato un 1-1 contro il Piacenza.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ TRIESTINA

Ancora qualche dubbio da valutare per gli allenatori di Feralpisalò e Triestina, andiamo ad analizzare le probabili formazioni del confronto. Partiamo dalla compagine lombarda, Vecchi conferma il 4-3-1-2: Pizzignacco, Bergonzi, Di Gennaro, Pilati, Panico, Palazzi, Carraro, Balestrero, Siligardi, Butic, Guerra. Passiamo adesso agli alabardati, il modulo è il consueto 4-4-1-1: Matosevic, Germano, Piacentini, Masi, Rocchetti, Paganini, Gori, Lollo, Tavernelli, Tessiore, Mbakogu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Feralpisalò Triestina vedono nettamente favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria della Feralpisalò è a 1,43, il pareggio è a 3,95, mentre il successo della Triestina è a 7,20. Under 2,5 fissato a 1,52, con l’Over 2,5 a 2,30. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 2,55 e 1,45.

