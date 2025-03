DIRETTA FERALPISALÒ UNION CLODIENSE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, siamo quasi arrivati al fischio di inizio della diretta di Feralpisalò Union Clodiense, prima di immergerci nella partita però, cerchiamo di capire che tipo di partita andremo a vedere in termini statistici. In questo modo avremo sia un brief sui vari trend delle due squadre e poi anche la possibilità di vedere chi tra le due formazioni potrà avere la meglio in questa sfida. Iniziamo dalla Feralpisalò, squadra che gioca con un blocco basso a circa 22 metri dalla porta, il suo stile in attacco è caratterizzato si dal contropiede ma non quello classico all’italiana, bensì più ragionato con almeno il 19% delle reti che arrivano dopo dieci passaggi di fila.

Video Union Clodiense Virtus Verona (1-2)/ Gol e highlights: derby targato De Marchi! (Serie C, 9 marzo 2025)

Le fasce sono importanti perché di solito producono il 23% delle reti in totale. Mentre la Union Clodiense cerca di correre più degli avversari con almeno 8 km percorsi in media da ogni giocatore di movimento. Però subisce poi il 15% dei gol proprio in contropiede avendo la difesa cosi alta. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Feralpisalò Union Clodiense, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Union Clodiense Virtus Verona (risultato finale 1-2): rigore di Martignago! (9 marzo 2025)

DIRETTA FERALPISALÒ UNION CLODIENSE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Guarda la diretta Feralpisalò Union Clodiense come sempre su Sky o su Now. Le applicazioni di queste due piattaforme, come Sky Go, offriranno la visione in streaming della partita di Serie C. La gara è disponibile pure in televisione sul canale Sky Sport 256.

SITUAZIONE DI STALLO IN CLASSIFICA

Inizia giovedì 13 marzo 2025 alle ore 18:30 la diretta Feralpisalò Union Clodiense. Presso lo Stadio Lino Turina va in scena uno scontro tra due formazioni molto lontane nella classifica del girone A, possiamo anzi dire praticamente ai poli opposti. I gardesani sono infatti al terzo posto con cinquantasei punti mentre i veneti sono invece ultimi in ventesima posizione. Tuttavia, entrambe le compagini vivono una situazione quasi simile ragionando sui rispettivi obiettivi. I padroni di casa non hanno per esempio ancora saputo dimostrare di poter raggiungere la casella valida per la promozione diretta in Serie B, fermandosi a undici lunghezze di distacco dal Vicenza secondo.

Diretta/ Lecco Feralpisalò (risultato finale 0-0): poche emozioni e pareggio giusto (9 marzo 2025)

Il pareggio con il Lecco del weekend ha inoltre mantenuto invariata la distanza dai biancorossi. L’Union Clodiense, in maniera analoga, è invece attardata rispetto al raggiungimento della prima squadra, per ora, aritmeticamente salva in Serie C, ovvero il Lecco. I lombardi sono lontani addirittura sedici punti ed i veneti vengono pure da due sconfitte consecutive rimediate contro l’Alcione Milano prima e la Virtus Verona nel derby poi.

FERALPISALÒ UNION CLODIENSE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Possibile la riproposizione del 3-4-2-1 con Rinaldi, Balestrero, Pasini, Rizzo, Cabianca, De Francesco, Zennaro, Di Marco, Cavuoti, Di Molfetta e Santini per gli i padroni di casa guidati da mister Diana se si ragiona sulle probabili formazioni della diretta Feralpisalò Union Clodiense. Il modulo 4-3-3 con Gasparini, Lattanzio, Tavkar, Vukusic, Sinn, Serena, Cester, Manfredonia, Martignago, Sinani e Biondi dovrebbe invece essere quello più indicato nei pensieri di mister Tedino per i granata.

DIRETTA FERALPISALÒ UNION CLODIENSE, LE QUOTE

I bookmakers puntano tutto sui padroni di casa soffermandoci sulle quote per la diretta Fersalpisalò Union Clodiense. Sia Betsson che Netwin, ad esempio, offrono entrambe 1.27 per il segno 1 infatti e non sembrano affatto credere in eventuali sorprese da parte degli ospiti. Il pareggio, ovvero l’x, è quotato a 4.85 mentre il 2, equivalente alla vittoria esterna dei veneti, è fissato addirittura a 9.25 da tutte e due le agenzie di scommesse.