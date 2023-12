DIRETTA/ Feralpisalò Venezia video streaming tv: in Laguna si sogna la A (Serie B, 26 dicembre 2023)

I TESTA A TESTA DI FERALPISALÒ VENEZIA IN ATTESA DEL MATCH IN DIRETTA

La diretta di Feralpisalò Venezia si appresta ad essere un perfetto connubio tra emozioni e puro agonismo. Le due squadre non hanno una storia corposa dal punto di vista dei testa a testa ma osservando i 7 confronti avvenuti in passato è possibile farsi un’idea del possibile risultato, almeno dal punto di vista della rispettiva voglia di emergere.

La ‘prima volta’ per le due compagini sportive risale al 2012 in Coppa Italia; risultato bloccato sullo 0-0 e poco da dire dal punto di vista del bollettino di gioco. Pochi gol anche nel confronto più recente andato in scena Lega Pro nella stagione 2016-2017. Sia all’andata che al ritorno si sono imposti gli ospiti, vittoria di misura per 1-0 con i padroni di casa che non sono riusciti a trovare la vita della rete. A distanza di anni, la diretta Feralpisalò Venezia può rappresentare un terreno fertile per la ‘rivalsa’ casalinga, Leoni permettendo.

DIRETTA FERALPISALÒ-VENEZIA, IL SOGNO IN LAGUNA SI CHIAMA SERIE A

Feralpisalò Venezia, in diretta martedì 26 dicembre 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie B. In modo quasi completamente inaspettato, il Feralpisalò ha ottenuto due vittorie consecutive, superando in rapida successione la Cremonese al Garilli e, nell’ultimo turno, espugnando il Luigi Ferraris con una sorprendente vittoria per 2-3 sulla Sampdoria, con il gol decisivo di Zennaro a soli 9 minuti dal termine. Prima di queste due vittorie, la squadra del mister Zaffaroni sembrava già in seria difficoltà, ma questi sei punti hanno riportato in corsa il Feralpisalò, che, pur rimanendo in ultima posizione, si trova ora a soli 4 punti da Ternana e Lecco, al di fuori delle posizioni di retrocessione diretta senza playout. La sfida contro la seconda in classifica si annuncia comunque impegnativa.

Con soltanto un punto ottenuto nelle ultime tre partite, il Venezia ha subito un brusco rallentamento nella sua corsa, che sembrava diretta verso la Serie A. La squadra ha perso terreno rispetto al Parma, ora capolista con un vantaggio di 4 punti, mentre le inseguitrici si sono avvicinate a soli 2 punti di distanza. Quindi, la squadra del mister Vanoli deve rimettersi in sesto e tornare a vincere per respingere gli attacchi delle concorrenti. Dopo il deludente pareggio al Penzo contro il Lecco nell’ultimo turno, il Venezia si prepara ora a sfidare il Feralpisalò a Piacenza, una squadra rinvigorita dalle due vittorie consecutive.

FERALPISALÒ VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Feralpisalò Venezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Feralpisalò Venezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ VENEZIA

Le probabili formazioni della diretta Feralpisalò Venezia, match che andrà in scena allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza. Per la Feralpisalò, Marco Zaffaroni schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Compagnon, Butic. Risponderà il Venezia allenato da Paolo Vanoli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Joronen; Candela, Altare, Sverko, Zampano; Lella, Tessmann, Andersen; Johnsen; Gytkjaer, Pierini.

FERALPISALÒ VENEZIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Feralpisalò Venezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Feralpisalò con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Venezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.97.











