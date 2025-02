DIRETTA FERALPISALÒ VICENZA, DIANA VUOLE RISCATTARE IL PERIODO NEGATIVO

La sfida più interessante della ventiseiesima giornata del Girone A di Serie C è quella della diretta Feralpisalò Vicenza in campo alle 15,00 di domenica 9 febbraio 2025. La terza in classifica, infatti, ospiterà la seconda in una partita che mette in palio punti decisivi.

La Feralpisalò di Diana ha perso le ultime due partite giocate contro Pergolettese e Giana Erminio e il suo ritardo dal secondo posto è cresciuto a 14 punti. Vede la vetta, invece, il Vicenza di Vecchi che si trova a soli tre punti dal Padova dopo aver vinto le ultime cinque partite giocate.

DIRETTA FERALPISALÒ VICENZA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Anche la diretta Feralpisalò Vicenza sarà trasmessa in esclusiva su Sky che si appoggerà anche alle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO per far vedere questa partita.

FERALPISALÒ VICENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo anche il discorso relativo alle probabili formazioni in vista di questa sfida. La Feralpisalò di Diana giocherà con il classico 3-5-2 con Balestrero, Pilati e Cabianca davanti alla porta di Liverani. I due esterni di centrocampo saranno ancora Vessentini e Rizzo mentre in attacco toccherà a Cavuoti e Di Molfetta.

Il Vicenza di Vecchi, invece, andrà in campo con un trequartista in più perché Della Morte agirà alle spalle delle due punte che saranno Ferrari e Rauti. Sulle fasce agiranno Talarico e Costa che gestire anche la fase difensiva a supporto di De Col, Leverbe e Laezza.

DIRETTA FERALPISALÒ VICENZA, LE QUOTE

La diretta Feralpisalò Vicenza sarà senza dubbio una sfida tra pari livello ecco perché anche secondo Pokerstars non c’è troppa differenza nelle quote per il risultato finale, la vittoria della Feralpisalò è data a 2.80, la quota più bassa invece la ha la vittoria del Vicenza che è di 2.50 mentre il pareggio ricalca la quota iniziale ed è dato a 2.80