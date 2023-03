DIRETTA/ Feralpisalò Vicenza streaming video tv: precedenti, veneti a secco da 4 anni

DIRETTA FERALPISALÒ VICENZA: I TESTA A TESTA

I testa a testa di FeralpiSalo Vicenza sono stati parecchi negli ultimi anni tra campionato e Coppa. Il più recente è naturalmente l’1-0 per la Feralpi dell’andata, quando il timbro di Balestrero nella ripresa ha deciso la sfida del Romeo Menti. Un successo esterno che già si era verificato in Coppa Italia Serie C con i Leoni del Garda che passarono il turno grazie a Maiorino su rigore. L’ultima vittoria del Vicenza è invece datata 2019 quando Vandeputte e una doppietta di Marotta rimontarono il vantaggio di Guidetti.

Interessante il dato che sottolinea che negli ultimi tre precedenti giocati in casa della FeralpiSalò contro il Vicenza, i biancorossi hanno sempre e solo vinto: 3-1 nel 2019 in Coppa e per 3-0 e 3-1 in campionato. Imbattibilità che aumenta se si considera anche l’1-1 del 2013. FeralpiSalò che quindi non ha mai vinto in casa con i vicentini. (aggiornamento di Christian Attanasio)

FERALPISALÒ VICENZA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Vicenza non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Feralpisalò Vicenza sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

FERALPISALÒ VICENZA: PARTITA EQUILIBRATA

Feralpisalò Vicenza, in diretta alle ore 14.30 di domenica 12 marzo 2023 allo stadio Lino Turina di Salò, è una gara valida per la 31° giornata del girone A di Serie C. Gara fondamentale per le sorti della promozione in Serie B tra due squadre ambiziose e divise da appena quattro punti.

La Feralpisalò condivide il primo posto con la Pro Sesto a quota 54 punti, frutto di quindici vittoire, nove pareggi e sei sconfitte. Fase positiva per la formazione di Vecchi, reduci dal successo per 1-4 contro il Renate. Il Vicenza, invece, è quinto in classifica con 50 punti, raccolti grazie a quindici vittorie, cinque pareggi e dieci sconfitte. Nell’ultimo turno la formazione di Modesto ha superato 1-4 la Pro Vercelli.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ VICENZA

Qualche ballottaggio ancora da valutare per Vecchi e Modesto, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Feralpisalò Vicenza. Partiamo dalla compagine di casa, in campo con il 4-3-1-2: Pizzignacco, Bergonzi, Bacchetti, Salines, Balestrero, Hergheligiu, Di Gennaro, Carraro, Voltan, Guerra, Siligardi. Passiamo adesso ai biancorossi, in campo con il classico 3-4-3: Iacobucci, Sandon, Ndiaye, Pasini, Dalmonte, Ronaldo, Begic, Jimenez, Della Morte, Ferrari, Stoppa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

È tempo di andare a conoscere le quote per le scommesse della diretta Feralpisalò Vicenza. I bookmakers di Eurobet vedono favorita la formazione ospite: la vittoria della Feralpisalò è a 2,90, il pareggio è a 2,95, mentre il successo del Vicenza è a 2,45. Si profila una gara molto tattica: Under 2,5 a 1,52 e Over 2,5 a 2,35. Il Gol è a 1,97, mentre il No Gol è a 1,77.

