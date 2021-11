Diretta/ Feralpisalò Virtus Verona streaming video tv: i leoni crescono (Serie C)

DIRETTA FERALPISALÒ VIRTUS VERONA: SECONDI IN CLASSIFICA

Feralpisalò Virtus Verona, in diretta domenica 14 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Lino Turina di Salò, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Crescono ancora i Leoni del Garda che dopo il pareggio di Trieste sono tornati alla vittoria battendo di misura in casa la Giana Erminio. Un successo che ha permesso alla Feralpisalò di mantenere il secondo posto in classifica a braccetto col Padova, anche se il Sudtirol primo della classe resta a 6 lunghezze di distanza.

La Virtus Verona è reduce invece da un ko di misura, 0-1 subito in casa contro il Trento che ha fatto scivolare la formazione scaligera di nuovo al quintultimo posto, in zona play out. Una sconfitta che ha interrotto una serie di cinque risultati utili consecutivi per la Virtus. Il 19 maggio scorso 1-1 nell’ultimo precedente tra le due squadre in casa della Feralpisalò, il 7 marzo 2021 i Leoni del Garda hanno battuto 3-0 la Virtus in casa, con gli scaligeri che non sono mai passati a Salò da quando giocano nei professionisti.

DIRETTA FERALPISALÒ VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Virtus Verona non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni della diretta Feralpisalò Virtus Verona, match che andrà in scena al Lino Turina di Salò. Per la Feralpisalò, Stefano Vecchi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gelmi; Bergonzi, Legati, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Guidetti; Corrado; Spagnoli, Luppi. Risponderà la Virtus Verona allenata da Luigi Fresco con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Giacomel; Mazzolo, Faedo, Pellacani, Daffara; Cella, Halfredsson, Lonardi; Danti; Marchi, Pittarello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Lino Turina di Salò, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Feralpisalò con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Virtus Verona, abbinata al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.



