Diretta Feralpisalò Vis Pesaro/ Streaming video tv: match delicato per due (Serie C)

Feralpisalò Vis Pesaro viene diretta dal signor Gabriele Scatena, e si gioca per la 19^ giornata nel girone B del campionato di Serie C 2019-2020: squadre in campo alle ore 15:00 di domenica 15 dicembre presso il Lino Turina, dove si chiude l’andata del torneo. I Leoni del Garda sono una delle squadre che stanno provando a correre per la promozione diretta, ma hanno subito un duro colpo settimana scorsa: il ko contro la capolista Vicenza li ha allontanati dalla vetta e in generale ha confermato il calo di questo periodo, anche in virtù di un calendario semplicissimo. Ad avanzare in classifica è stato il Carpi che ha vinto sul campo della Vis Pesaro: gli adriatici sperano di prendersi un posto nei playoff al termine della stagione ma sanno che dovranno sgomitare non poco per ottenerlo. Mettendoci ora in attesa della diretta di Feralpisalò Vis Pesaro, andiamo a vedere quali potrebbero essere le mosse da parte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpiasalò Vis Pesaro non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; come sempre ci sarà tuttavia la possibilità di seguire questa partita, come le altre del campionato di Serie C, sul portale Eleven Sports che permette anche di abbonarsi al servizio (in alternativa si può acquistare il singolo match ad un prezzo che è fisso per tutta la stagione, salvo eccezioni particolari). Appuntamento pertanto con la diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO’ VIS PESARO

Conferma per il modulo ad albero di Natale tra i padroni di casa: per Feralpisalò Vis Pesaro Stefano Sottili dovrebbe andare a schierare Andrea Caracciolo come prima punta mentre Guidetti e Maiorino sarebbero i trequartisti alle sue spalle. Cerca spazio in mezzo Daniele Altobelli, eventualmente mandato a giocare da mezzala al posto di Magnino (o Scarsella) con Pesce sempre riferimento davanti alla difesa, a proposito di questo reparto avremo ancora Zambelli e Contessa da terzini con Rinaldi e Giani a fare i centrali a protezione del portiere De Lucia. La Vis Pesaro deve invece rinunciare allo squalificato Daniele Pedrelli: al suo posto come esterno sinistro di centrocampo si candida uno tra Romei e Adorni, dall’altra parte giocherà Pannitteri mentre in mezzo al campo avremo Misin stretto tra i due interni Tessiore e Gabbani. Difesa invariata: Farabegoli, Paoli e Gianola proteggono il portiere Puggioni, veterano di questa squadra, mentre il tandem offensivo sarà composto da Voltan e Grandolfo.

QUOTE E PRONOSTICO

Vantaggio netto da parte dei Leoni del Garda nel pronostico di Feralpisalò Vis Pesaro, almeno secondo l’agenzia di scommesse Snai che ha previsto un valore di 1,80 volte la somma messa sul piatto per il segno 1 che identifica il loro successo; per contro la vittoria esterna degli adriatici vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 4,50 volte la vostra puntata, mentre con il segno X per il pareggio la vincita arriverebbe a 3,35 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



