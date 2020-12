Diretta/ Ferencvaros Barcellona (Champions League) streaming tv: catalani tranquilli

DIRETTA FERENCVAROS BARCELLONA: SFIDA SENZA PRESSIONI

Ferencvaros Barcellona, in diretta dalla Puskas Arena di Budapest in programma mercoledì 2 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Catalani tranquilli nella trasferta ungherese, ormai chiamati solo a difendere il primo posto nel girone, che probabilmente andrà blindato nello scontro diretto contro la Juventus da giocare al Camp Nou all’ultima giornata, in una situazione di netto vantaggio considerando anche il successo dei catalani a Torino. Il Ferencvaros però si giocherà in queste ultime due partite l’accesso all’Europa League, al momento dividendo l’ultimo posto nel girone con la Dinamo Kiev, frutto dello scontro diretto che si ripeterà in Ucraina all’ultima giornata. I magiari hanno sfiorato la settimana scorsa il risultato positivo in casa della Juventus e ora proveranno a sfruttare le assenze nel Barca, che farà un ampio turn over per affrontare la trasferta a Budapest.

DIRETTA FERENCVAROS BARCELLONA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Ferencvaros Barcellona sarà disponibile soltanto agli abbonati ai canali sportivi della televisione satellitare Sky, che dunque la potranno seguire attraverso il loro decoder ma anche, qualora non possano mettersi davanti a un televisore, in diretta streaming video e senza costi aggiuntivi, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FERENCVAROS BARCELLONA

Le probabili formazioni di Ferencvaros Barcellona, sfida che andrà in scena presso la Puskas Arena di Budapest. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Serjij Rebrov con un 4-2-3-1: Dibusz; Lovremcsics, Blazic, Dvali, Ladouni; Heister, Kharatin; Zubkov, Isael, Uzuni; Nguen. Gli ospiti guidati in panchina da Ronald Koeman schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Ter Stegen; Sergi Roberto, Mingueza, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Griezmann, Ansu Fati, Coutinho; Braithwaite.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Champions League tra Ferencvaros e Barcellona queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 7.25, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 5.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 1.40.



