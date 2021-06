Diretta Ferencvaros Brescia/ Streaming video tv: leonessa per l’impresa!

DIRETTA FERENCVAROS BRESCIA: BOVO CERCA L’IMPRESA

Ferencvaros Brescia, in diretta dallo Sportski Center Vozdovac na Banjici di Belgrado, è la partita di pallanuoto maschile in programma oggi, venerdi 4 giugno 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Spazio alle semifinali della Champions league di pallanuoto maschile a Belgrado dove sotto ai riflettori vi sarà anche la formazione di lombarda di coach Bovo, pronta a fare la storia e dunque a strappare il secondo e ultimo pass che vale la finale più preziosa della massima manifestazione continentale. Con l’idea di potersi anche giocare il titolo con la Pro Recco (a poche settimane dalla sfida che ha regalato lo scudetto alla leonessa, contro i liguri), la formazione taliana è pronta a dare tutto nella diretta Ferencvaros Brescia di questa sera: pure non sarà sfida facile quella contro gli ungheresi, campioni in carica per la Champions league.

DIRETTA FERENCVAROS BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ferencvaros Brescia sarà su Sky Sport Arena, canale che trovate al numero 204 del decoder di Sky: sarà la televisione satellitare a trasmettere le partite delle squadre italiane in questa fase finale della Champions League di pallanuoto. Va segnalato che in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match anche con il servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – che non richiede costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA FERENCVAROS BRESCIA: IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola alla vasca di Belgrado per la diretta tra Ferencvaros e Brescia, semifinale della Champions league, ci pare doveroso andare a dare un miglior contesto alla sfida di questa sera, che mette in palio il biglietto che vale la finalissima per il titolo continentale. Attenzione dunque agli ungheresi, campioni in carica (l’edizione 2019-20 non si è conclusa), che approdati direttamente al secondo turno di qualificazione, hanno chiuso il girone B con il primo posto e il record di 8 successi occorsi su 10 partite. Approdati ai quarti i magiari non hanno poi avuto alcun problema a regolare i francesi del Marsiglia, con il risultato di 14-6 e 4 gol segnati da Fountoulis.

Percorso appena già lungo ma non meno affascinante quello di Brescia, fresca campionessa d’Italia. I lombardi infatti hanno disputato prima il primo turno di qualificazione, ottenendo bottino pieno nel gruppo B2: al secondo turno pure i nostri beniamini hanno recuperato il pass che vale la Final 8 di Belgrado con il terzo posto nel gruppo B (lo stesso degli Ungheria, per altro battuti anche lo scorso marzo) con 21 punti e sette vittorie strappate. Ai quarti pure i ragazzi di Bovo non hanno deluso, battendo con il risultato di 12-10 lo Jug. Dati tali numeri, ci attendiamo per la diretta Ferecvaros Brescia davvero un big match: chi arriverà in finale?



