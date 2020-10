Diretta/ Ferencvaros Dinamo Kiev (Champions League) streaming tv: per il terzo posto

DIRETTA FERENCVAROS DINAMO KIEV: E’ SPAREGGIO?

Ferencvaros Dinamo Kiev, diretta dallo slovacco Ivan Kružliak, mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Sembra già uno spareggio per il terzo posto questa sfida tra due colossi dell’Est, che sembrano però pagare la presenza nel girone di due corazzate come Barcellona e Juventus. I risultati della prima giornata della fase a gironi hanno confermato questo trend, il Ferencvaros travolto al Camp Nou dal Barcellona, la Dinamo stanata in casa dai bianconeri. La sfida di Budapest potrebbe dunque già essere molto importante per il raggiungimento della terza piazza nel raggruppamento, che vale il proseguimento dell’avventura continentale in Europa League. Nel campionato ungherese il Ferecnvaros guida la classifica avendo ottenuto contro l’Ujpest la quinta vittoria consecutiva. La Dinamo Kiev in questa trasferta magiara dovrà fare i conti con diversi assenti, anche se l’ultimo 1-0 contro l’Oleksandrya grazie a un gol di Popov ha permesso agli uomini di Lucescu di restare in testa nel massimo campionato ucraino.

DIRETTA FERENCVAROS DINAMO KIEV IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Ferencvaros Dinamo Kiev sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI FERENCVAROS DINAMO KIEV

Le probabili formazioni di Ferencvaros Dinamo Kiev, sfida che andrà in scena presso la Groupama Arena di Budapest. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Serhij Rebrov con un 4-2-3-1: Dibusz, Lovremcsics, Blazic, Divali, Laudouni, Heister, Kharatin, Zubkov, Isael, Uzuni, Nguen. Gli ospiti guidati in panchina da Mircea Lucescu schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Buschan, Khedziora, Zabarnji, Mykolemko, Karavaev, Bulyalsky, Sydorchuchuk, Shaparenko, Tsygankov, Supryanka, De Pena.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Champions League tra Ferencvaros e Dinamo Kiev queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 3.25, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.30 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.30.



