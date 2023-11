Diretta/ Ferencvaros Genk streaming video tv: incrocio decisivo (Conference, 9 novembre 2023)

Ferencvaros Genk, in diretta giovedì 9 novembre 2023 alle ore 18.45 presso la Groupama Arena di Budapest sarà una sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Conference League. Sfida cruciale per contendere alla Fiorentina il primo posto nel girone di Conference League, dando per scontato che i Viola ripetano il successo dopo la goleada inflitta al Cukaricki nel match d’andata.

La sfida disputata in Belgio tra le due compagini si è risolta con un pareggio 0-0 che ha sicuramente reso più intricata la situazione di classifica nel girone. Al momento Fiorentina, Ferencvaros e Genk sono appaiate a quota 5 punti dopo 3 partite, dunque chi dovesse uscire vincitore da questo scontro diretto sarebbe assolutamente avvantaggiato per la conquista dei primi due posti nel raggruppamento, al netto della sfida poi da affrontare contro i Viola.

DIRETTA FERENCVAROS GENK STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta Ferencvaros Genk potrà essere seguita sul canale Sky Sport 251 (Diretta Gol Europa e Conference League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go e anche con un abbonamento a DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI FERENCVAROS GENK

Le probabili formazioni della diretta Ferencvaros Genk, match che andrà in scena alla Groupama Arena di Budapest. Per il Ferencvaros, Dejan Stankovic schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dibusz; Botka, Mmaee, Cisse, Ramirez; Abu Fani, Siger; Makreckis, Zachariassen, Marquinhos; Pesic. Risponderà il Genk allenato da Wouter Vrancken con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Vandervoordt; Munoz, Cuesta, McKenzie, Arteaga; Hrosovsky, Galarza, Heynen; Paintsil, Zeqiri, El Khannouss.

FERENCVAROS GENK LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ferencvaros Genk, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria del Ferecnvaros con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Genk, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.











