Diretta/ Ferencvaros Juventus (Champions League) streaming tv: occasione bianconera

DIRETTA FERENCVAROS JUVENTUS: FATTORE RONALDO?

Ferencvaros Juventus, mercoledì 4 novembre 2020 alle ore 21.00 presso la Groupama Arena di Budapest, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Occasione bianconera per mettere in cassaforte la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. La sconfitta interna contro il Barcellona della settimana scorsa ha sicuramente complicato i piani della squadra di Pirlo in chiave primo posto, ma vincere a Budapest dopo aver già espugnato Kiev rappresenterebbe senz’altro un’ipoteca sul secondo posto e la qualificazione al turno successivo. Il rientro di Cristiano Ronaldo in campionato è coinciso con una doppietta del portoghese e il ritorno alla vittoria con un poker calato allo Spezia. Il Ferencvaros è reduce da un pari contro la Dinamo Kiev che lascia quantomeno aperta la speranza del terzo posto e del proseguimento dell’avventura continentale in Europa League. Solo un exploit contro la Juventus permetterebbe però ai magiari di sperare in una clamorosa qualificazione tra le prime sedici della competizione.

DIRETTA FERENCVAROS JUVENTUS IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Ferencvaros Juventus sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI FERENCVAROS JUVENTUS

Le probabili formazioni di Ferencvaros Juventus, sfida che andrà in scena presso la Groupama Arena di Budapest. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Sergiy Rebrov con un 4-3-3: Dibusz; Botka, Blažič, Kovačević, Ćivić; Sigér, Kharatin, Somália; Isael, Nguen, Mak. Gli ospiti guidati in panchina da Andrea Pirlo schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kukusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Ferencvaros Juventus grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2.60, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.40, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2.70 la posta scommessa.



