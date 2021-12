Diretta/ Ferencvaros Leverkusen (risultato 0-0) streaming: gol annullato ai tedeschi

DIRETTA FERENCVAROS LEVERKUSEN (RISULTATO 0-0): GOL ANNULLATO AI TEDESCHI

Un cambio per parte all’intervallo, il Bayer Leverkusen sostituisce Tapsoba con Jonathan Tah, Nguen lascia spazio a Mmaee nel Ferencvaros. Al 7′ finisce ampiamente largo un tentativo di Zubkov, poi al 12′ il VAR annulla il guizzo che era valso il vantaggio per la formazione tedesca. Al 16′ finisce appena alta sopra la traversa una gran botta di Laidouni, con i magiari molto più reattivi rispetto alla prima frazione di gioco. Al 19′ entra Andrich al posto di Palacios nel Leverkusen, proprio il neo entrato al 22′ cerca il filtrante in area ma Dibuz in uscita risolve i problemi. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Young Boys Leverkusen (risultato finale 4-3): Siebatcheu timbra il colpo!

DIRETTA FERENCVAROS LEVERKUSEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Ferencvaros Leverkusen non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo questa una delle partite di Conference League mandate in onda dalla televisione satellitare; non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, e dunque per le informazioni utili sul match potrete consultare il sito ufficiale della UEFA, che trovate all’indirizzo www.uefa.com, visitando poi l’apposita sezione dedicata alla neonata competizione internazionale.

Diretta/ Hapoel Beer Sheva Leverkusen (risultato finale 2-4): colpo dei tedeschi!

DIBUSZ SEMPRE ATTENTO

Alla Groupama Arena si va al riposo sullo 0-0 tra Ferencvaros e Bayer Leverkusen. Alla mezz’ora ancora un buon intervento del portiere di casa Dibusz su un’incursione di Panagiotis Retsos, poi qualche colpo proibito e l’arbitro che cerca di calmare la situazione in un incontro comunque poco spettacolare. I magiari si vedono in avanti solo al 42′ con Myrto Uzuni che tenta l’assolo ma si vede chiuso dalla difesa tedesca, mentre la retroguardia del Ferencvaros subito dopo chiude in angolo su Bellarabi, chiudendo di fatto la prima frazione di gioco. (agg. di Fabio Belli)

Schick al Bayer Leverkusen/ Calciomercato, accordo con la Roma: le cifre

DIBUSZ DICE NO A AMIRI

I tedeschi provano subito a prendere in mano l’iniziativa nel corso del match e la prima occasione da gol arriva al 13′, con Amiri che vince un rimpallo in area e arriva alla conclusione da ottima posizione, virgolando però fuori misura. Al 16′ ancora Amiri alla conclusione dall’interno dell’area di rigore, ma stavolta è un gran riflesso del portiere di casa Dibusz a salvare la situazione per i padroni di casa. Al 26′ il primo ammonito della partita è Bellarabi tra le fila degli ospiti, col risultato ancora reti bianche alla Groupama Arena. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

Stiamo aspettando Ferencvaros Leverkusen: nei pochi minuti che ancora ci separano dalla partita valida per il girone G di Europa League, diamo uno sguardo alle statistiche di magiari e tedeschi. Il Ferencvaros è tristemente ultimo con zero punti, frutto evidentemente di cinque sconfitte su altrettante partite giocate, con soli quattro gol segnati a fronte dei ben 12 subiti, per una differenza reti logicamente assai negativa (-8) per il Ferencvaros.

Numeri completamente diversi per il Bayer Leverkusen: i tedeschi sono primi con 13 punti in classifica, frutto di quattro vittorie e un pareggio finora. I gol segnati sono ben 14, quelli subiti solamente quattro e la differenza reti è pari a +10 per i tedeschi. Adesso però non è più tempo di numeri e parole: devono diventare protagonisti i giocatori in campo, perché Ferencvaros Leverkusen sta davvero per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FERENCVAROS LEVERKUSEN: L’ARBITRO

Ferencvaros Leverkusen sarà diretta questa sera nella capitale magiara Budapest dall’arbitro russo Kirill Levnikov, al quale è stata affidata la direzione di questo incontro valido per la sesta e ultima giornata del girone G di Europa League. Presentiamo allora meglio l’arbitro Kirill Levnikov, che è nato a San Pietroburgo l’11 febbraio 1984, logicamente ai tempi ancora Unione Sovietica. Nel 2014 ha avuto invece luogo il suo debutto nel massimo campionato russo.

Adesso è anche arbitro internazionale FIFA, con tre precedenti apparizioni in Conference League prima della partita di oggi, che per il signor Kirill Levnikov sarà il debutto stagionale in Europa League. Il bilancio disciplinare nelle tre partite di Conference League (comprese due nei turni preliminari estivi) è di dieci cartellini gialli, ma nessuna espulsione e sono zero pure i calci di rigore assegnati. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FERENCVAROS LEVERKUSEN: OSPITI FAVORITI!

Ferencvaros Leverkusen, in diretta giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 21.00 presso la Groupama Arena di Budapest, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Match senza obiettivi, con gli ungheresi già sicuri dell’ultimo posto e dell’eliminazione dalle Coppe europee e il Leverkusen che, grazie alla vittoria sul Celtic nell’ultima giornata disputata, ha già blindato il primo posto e la qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione.

I tedeschi infatti sono già sicuri del miglior risultato nello scontro diretto con il Betis, che sarà secondo e qualificato ai play off di Europa League. il Bayer Leverkusen è comunque in un ottimo momento di forma anche in Bundesliga, con le vittorie per 1-3 in casa del Lipsia e il 7-1 rifilato al Furth valso la quarta vittoria consecutiva per le Aspirine e il terzo posto in classifica, alle spalle di Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

PROBABILI FORMAZIONI FERENCVAROS LEVERKUSEN

Le probabili formazioni della diretta Ferencvaros Leverkusen, match che andrà in scena alla Groupama Arena di Budapest. Per il Ferencvaros, Peter Stoger schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dibusz, Botka, Blazic, Kovacevic, Civic, Besic, Laidouni, Nguen, Marin, Zachariassen, Mmaee. Risponderà il Leverkusen allenato da Gerardo Seoane con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Hradecky, Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie, Andrich, Palacios, Diaby, Wirtz, Adli, Schick.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Ferencvaros Leverkusen, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Europa League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 4.00 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 3.85 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 1.80 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA