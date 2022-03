Diretta/ Fermana Ancona Matelica streaming video tv: derby marchigiano (Serie C)

DIRETTA FERMANA ANCONA MATELICA: ALTA TENSIONE!

Fermana Ancona Matelica, in diretta domenica 6 marzo 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo sarà una sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie C. Derby marchigiano che arriva in un momento molto delicato per la Fermana, reduce da 13 partite consecutive in campionato senza vittorie. L’ultimo 0-0 in casa della Lucchese ha lasciato i gialloblu in zona play out, appaiati a quota 27 punti alla Pistoiese e a -3 dal Montevarchi e dalla salvezza diretta.

L’Ancona Matelica ha invece fermato il cammino della Reggiana nell’appassionante testa a testa che i granata stanno ingaggiando con il Modena per la Serie B. Un punto che vale per la squadra allenata da Colavitto, ora sesta a -1 dal Pescara quinto. Nel match d’andata Fermana corsara allo stadio Del Conero, 1-2 per i gialloblu con gol di Pannitteri e Frediani, ultimo precedente a Fermo in Serie D il 15 dicembre 2013 con vittoria per 2-3 dell’Ancona.

DIRETTA FERMANA ANCONA MATELICA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Ancona Matelica non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA ANCONA MATELICA

Le probabili formazioni della diretta Fermana Ancona Matelica, match che andrà in scena allo stadio Bruno Recchioni di Fermo. Per la Fermana, Giancarlo Riolfo schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ginestra, Urbinati, Blondett, Scrosta; Rossoni, Graziano, Capece, Parodi; Pannitteri, Cognigni, Simonelli. Risponderà l’Ancona Matelica allenato da Gianluca Colavitto con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Avella; Noce, Masetti, Iotti, Di Renzo; D’Eramo, Gasperi, Iannoni; Sereni, Faggioli, Rolfini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fermana Ancona Matelica, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fermana con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Ancona Matelica, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.



