DIRETTA/ Fermana Ancona (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 29 ottobre 2023)

DIRETTA FERMANA ANCONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, la diretta di Fermana Ancona inizierà fra pochissimo: giusto il tempo per analizzare il rendimento avuto fino a questo momento dalle due formazioni marchigiane nel campionato di Serie C 2023-2024. La Fermana è il triste fanalino di coda in classifica con appena 6 punti all’attivo, frutto di una vittoria, tre pareggi e ben sei sconfitte, di conseguenza anche la differenza reti è un pessimo -12, perché la Fermana ha segnato appena quattro gol e ne ha già incassati 16.

Musica sicuramente diversa per i cugini dell’Ancona, che tramite tre vittorie, altrettanti pareggi e quattro sconfitte hanno raccolto per adesso 12 punti in classifica. Anche la loro differenza reti è negativa ma davvero di poco (-2), a causa di 12 gol segnati a fronte dei 14 incassati dall’Ancona in campionato. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, per quanto significativi: la parola infatti deve passare al campo, perché la diretta di Fermana Ancona comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FERMANA ANCONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Fermana Ancona sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Fermana Ancona in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

FERMANA ANCONA: DERBY MARCHIGIANO!

Fermana Ancona, in diretta domenica 29 ottobre 2023 alle ore 20.45 presso lo Stadio Bruno Recchioni di Fermo, sarà una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie C. C’è voglia di riscatto in questa sfida che vede contrapposte due formazioni reduci da un avvio di stagione particolarmente negativo.

La Fermana è penultima con 6 punti in dieci partite, frutto di una vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. Due ko di fila per i gialloblu: 0-2 contro l’Entella e 2-1 contro l’Olbia. L’Ancona, invece, condivide il quattordicesimo posto con la Vis Pesaro a quota 9 punti, raccolti grazie a due vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. 1-1 nell’ultimo turno contro il Rimini.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA ANCONA

Andiamo adesso a conoscere le probabili formazioni della diretta Fermana Ancona. Partiamo dai padroni di casa, schierati con il 4-3-3: Furlanetto, Laverone, Padella, Spedalieri, Calderoni, Eleuteri, Giandonato, Scorza, Pinzi, Montini, Semprini. Passiamo adesso ai biancorossi, in campo con il consueto 3-5-2: Perucchini, Marenco, Pellizzari, Dutu, Basso, Paolucci, Clemente, Nador, Martina, Cioffi, Spagnoli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Fermana Ancona sono piuttosto equilibrate. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria della Fermana è a 2,50, il pareggio a 2,95, mentre il successo dell’Ancona è a 2,85. Non sarà una gara con molte reti secondo i bookmakers: Under 2,5 a 1,47 e Over 2,5 a 2,45. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,00 e 1,68.











