DIRETTA/ Fermana Carrarese video streaming tv: un confronto storico al “Recchioni”

DIRETTA FERMANA CARRARESE: I TESTA A TESTA

La diretta di Fermana Carrarese sarà a suo modo un piccolo evento storico, cioè il primo confronto di sempre fra marchigiani e toscani in casa della Fermana, infatti questo match valido per il girone B della Serie C vanta solamente due precedenti ufficiali, giocati tuttavia entrambi in casa della Carrarese. Il meno recente risale comunque a pochissimi anni fa: era infatti domenica 4 agosto 2019 quando Carrarese e Fermana si affrontarono in terra toscana per il primo turno di Coppa Italia, con vittoria per 6-5 dei padroni di casa dopo i calci di rigore. Successo invece con tutti i crismi quello ottenuto sempre dalla Carrarese sabato 25 settembre scorso, in occasione della partita d’andata del campionato in corso. Allo stadio dei Marmi i padroni di casa della Carrarese si imposero per 1-0 grazie al gol al 68’ minuto di Georgi Tunjov su assist di Saveriano Infantino per firmare la vittoria. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FERMANA CARRARESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Carrarese di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter assistere al match, bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

DIRETTA FERMANA CARRARESE: SQUADRA OSPITE IN FORMA!

Fermana Carrarese, in diretta domenica 30 gennaio alle ore 14:30 dallo stadio Bruno Recchioni di Fermo, è valevole per la ventiquattresima giornata del Girone B di Serie C 2021-2022. I Canarini sono reduci dalla sconfitta subita in casa del Modena, con la gara terminata 2-0. La squadra di Giancarlo Rolfo, insegue una vittoria che manca da sei giornate, con la Fermana che occupa la sedicesima posizione con 21 punti.

La Carrarese arriva alla sfida contro la Fermana, dopo aver pareggiato 0-0 in casa del Grosseto. La squadra allenata da Antonio Di Natale è in serie positiva, avendo messo in fila otto risultati utili consecutivi. Gli azzurri occupano la nona posizione in classifica con 27 punti, in piena zona playoff. Nella gara di andata, disputata lo scorso settembre, la Carrarese si è imposta sulla Fermana con il punteggio di 1-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FERMANA CARRARESE

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Fermana Carrarese, le quali scenderanno in campo per disputare la gara valevole per la ventiquattresima giornata del Girone B di Serie C. L’allenatore di casa, Giancarlo Riolfo, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 3-4-1-2: Ginestra; Urbinati, Blondett, Sperotto; Rossoni, Graziano, Urbinati, Frediani; Bolsius; Marchi, Cognigni.

Il tecnico della Carrarese, Antonio Di Natale, dovrebbe rispondere con il consueto modulo 4-3-1-2. Questa la probabile formazione titolare in vista della trasferta che si disputerà in casa della Fermana: Vettorel; Semprini, Rota, Marino, Imperiale; Battistella, Pasciuti, Tunjov; Figoli; Doumbia, Energe.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Fermana Carrarese di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una partita piuttosto combattuta, con la vittoria della Fermana, abbinata al segno 1, quotata 2.70. Un eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, viene proposto a 2.95. Il successo della Carrarese, associato al segno 2, ha una quota di 2.70.



