DIRETTA/ Fermana Cesena (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (Serie C, 23 settembre 2023)

DIRETTA FERMANA CESENA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta del match tra Fermana Cesena si presenta come la gara numero 11 tra queste due compagini. In 11 sfide Il Cesena ha avuto la meglio in tre occasioni. Sono quattro i pareggi e altrettante le vittorie da parte della formazione oggi padrona di casa. La prima volta che le due formazioni si sono trovate contro era il 1999, nel corso del campionato di serie B. Il Cesena ebbe la meglio con il risultato di 1-0, con un gol decisivo nel secondo tempo. Gara di ritorno che terminò con lo stesso risultato ma a specchio. Vittoria Fermana per 1-0.

Video/ Fermana Recanatese (0-1) gol e highlights: vittoria esterna per i giallorossi!

Per 19 anni le due formazioni non si sono più affrontate tornando soltanto nel 2019 con un pirotecnico 3-3 in Serie C. Da segnalare la doppietta realizzata dall’ex Renate, oggi in forza al Cittadella, Maistrello. Tra le sfide da evidenziare sicuramente quella del 2021 terminata con il risultato di 4-0 per il Cesena con la doppietta di Bortolussi. Dal punto di vista cronologico, l’ultima sfida ufficiale tra le formazioni risulta essere quella di questo gennaio terminata con il risultato di 1-1. (Marco Genduso)

Diretta/ Cesena Ancona (risultato finale 4-0): poker e spettacolo bianconero (Serie C, 19 settembre 2023)

DIRETTA TV FERMANA CESENA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Cesena sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Fermana Cesena in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

ROMAGNOLI SQUADRA DA BATTERE

La diretta Fermana Cesena, in programma sabato 23 settembre alle ore 20:45 allo stadio “Bruno Recchioni” di Fermo, sarà un match valido per la quinta giornata del campionato di Serie C, girone B. Favori del pronostico tutti per i bianconeri che, dopo la sconfitta all’esordio in casa dell’Olbia, hanno messo insieme due successi di fila e sono tornati a candidarsi come squadra da battere in questo girone. I padroni di casa, però, cercheranno un successo per dimenticare in fretta lo stop casalingo di misura contro la Recanatese.

DIRETTA/ Fermana Recanatese (risultato finale 0-1): Giampaolo in gol! (Serie C, oggi 19 settembre 2023)

FERMANA CESENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Fermana Cesena, sfida in programma allo stadio “Bruno Recchioni” di Fermo. In casa Fermana mister Andrea Bruniera si affiderà al 3-4-1-2 con Semprini e Curatolo supportati da Misuraca. In difesa spazio all’esperienza di Calderoni, Padella e Spedalieri. Per gli ospiti, invece, mister Domenico Toscano darà spazio al tandem offensivo formato da Corazza e Ogunseye con Adamo e Donnarumma sulle corsie laterali del solito 3-5-2. Qualche dubbio a centrocampo dove Hraiech potrebbe far spazio a Chiarello.

DIRETTA FERMANA CESENA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Fermana Cesena danno per favorita la squadra bianconera con il segno 2 proposto a 1.85. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dei giallo-azzurri è dato a 4.00 mentre il pareggio si gioca a 3.40.

© RIPRODUZIONE RISERVATA