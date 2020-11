Diretta/ Fermana Fano (Serie C) streaming video e tv: derby marchigiano

DIRETTA FERMANA FANO: PRONOSTICO INCERTO

Fermana Fano, diretta dal signor Collu di Cagliari, mercoledì 11 novembre 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Recchioni di Fermo, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata nel girone B del campionato di Serie C, che si disputerà in un turno infrasettimanale. Derby marchigiano con le due squadre impelagate in posizioni di bassa classifica. Un problema per la Fermana che ha raccolto finora 8 punti, ottenendo comunque nell’ultima sfida disputata un importante pareggio a Cesena, dopo lo scivolone interno contro il Carpi. Ancora peggio le cose sono andate finora al Fano che è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in campionato. I granata hanno interrotto una serie di cinque sconfitte consecutive pareggiando in casa contro il Sudtirol, ma sono ancora a quota 4 punti in classifica, terzultimi solo una lunghezza avanti al duo composto da Gubbio e Arezzo. Il problema delle due squadre resta l’attacco, con 5 gol realizzati in 9 partite disputate quello della Fermana è il peggior reparto offensivo del girone, il Fano è riuscito a fare meglio di appena una rete.

DIRETTA FERMANA FANO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Fano sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA FANO

Le probabili formazioni di Fermana Fano, sfida che andrà in scena presso lo stadio Recchioni di Fermo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Mauro Antonioli con un 3-5-2: Ginestra; De Pascalis, Scrosta, Mordini; Iotti, Grbac, Bigica, Manetta, Liguori; Boateng, Neglia. Gli ospiti guidati in panchina da Flavio Destro schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Meli, Cargnelutti, Di Sabatino, Zigrossi, De Vito; Paolini, Amadio, Marino; Carpani; Ferrara, Barbuti.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco le quote relative alle scommesse sulla sfida di Serie C tra Fermana e Fano offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria casalinga col segno 1 viene fissata ad una quota di 2.50, per il segno X con l’eventuale pareggio tra le due formazioni la scommessa paga 2.95 volte la posta scommessa, mentre in successo fuori casa con il segno 2 viene proposto a una quota di 2.90.



