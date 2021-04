Diretta Fermana Feralpisalò/ Streaming video tv: gialloblu, sogno playoff! (Serie C)

DIRETTA FERMANA FERALPISALÒ: IN DUE PER IL RISCATTO!

Fermana Feralpisalò, che verrà diretta dal signor Mario Davide Arace, si gioca alle ore 15:00 di domenica 11 aprile: appuntamento allo stadio Recchioni per la 35^ giornata nel campionato di Serie C 2020-2021. Entrambe le squadre sono reduci da occasioni sprecate: i Leoni del Garda, perdendo in casa contro il Fano, hanno mancato l’aggancio al quinto posto nella classifica del girone B, anche se sono certi di giocare i playoff e ora avranno le ultime partite per provare a migliorare la loro posizione di partenza nella griglia, avendo ripreso la marcia dopo un periodo difficile.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: Ternana da record!

Rimonta anche per una Fermana che è salva e dunque non ha troppe pressioni, ma che nell’ultimo turno ha pareggiato contro il Ravenna ultimo in classifica e ha mancato l’avvicinamento alla zona post season per la promozione. Certo anche i marchigiani avranno qualche occasione ma il treno giusto sembra essere passato; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Fermana Feralpisalò, mentre aspettiamo che si giochi proviamo a fare qualche valutazione sui temi principali, iniziando come sempre dalle probabili formazioni.

DIRETTA/ Cavese Teramo video streaming tv: cinque i testa a testa del match

DIRETTA FERMANA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Fermana Feralpisalò bisognerà eventualmente controllare la programmazione della televisione satellitare, perché quest’anno i canali Calcio (è richiesto un abbonamento specifico) trasmettono alcune delle partite di Serie C per i clienti; in alternativa, come sempre, è disponibile il servizio del portale Eleven Sports che fornisce l’intera gamma dei match di campionato in diretta streaming video.

Utilizzando apparecchi mobili quali PC, la visione è aperta agli abbonati per la stagione sportiva o anche a chi volesse acquistare la singola partita, che ha un prezzo fisso salvo eccezioni.

DIRETTA JUVENTUS U23 PONTEDERA/ Video streaming tv: pochi i precedenti del match

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA FERALPISALÒ

Le scelte di Giovanni Cornacchini per Fermana Feralpisalò vertono sul 4-4-2 classico: con questo modulo c’è poco spazio per Grbac che infatti dovrebbe partire dalla panchina, sulle corsie di centrocampo Kingsley Boateng si gioca un posto con Iotti e Neglia, e sarebbe titolare soprattutto se quest’ultimo avanzasse la posizione affiancando Cais, con D’Anna in panchina.

Avremo poi Graziano e Urbinati a fare da schermo di centrocampo (con Fabris in ballottaggio), Rossoni-Luca Mosti e Sperotto-Mordini i testa a testa come terzini, con Manetta e Scrosta a protezione di Ginestra. Nella Feralpisalò di Massimo Pavanel sarà Tommaso Ceccarelli a supportare Miracoli e Guerra che faranno gli attaccanti, in mezzo come sempre Hergheligiu cerca una maglia ma è difficile prevalere su Scarsella, Federico Carraro e Guidetti che sono nettamente favoriti.

Anche Gavioli e Niccolò Pinardi possono ambire a un posto da titolare, per naturale turnover; in difesa Legati e Giani saranno i centrali davanti al veterano De Lucia, con Bergonzi e Brogni a correre sulle fasce.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra le altre, l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico su Fermana Feralpisalò: andiamo dunque a scoprire cosa dicono le quote ufficiali per la partita di Serie C. il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,05 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vale 3,00 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita corrispondente a 2,40 volte l’importo investito con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA