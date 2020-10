Diretta Fermana Gubbio/ Streaming video tv: è già sfida per la salvezza (Serie C)

DIRETTA FERMANA GUBBIO: PER PROVARE A RIPARTIRE

Fermana Gubbio, che viene diretta dal signor Andrea Ancora, è una delle partite che rientrano nel programma della 6^ giornata per il girone B della Serie C 2020-2021: squadre in campo alle ore 20:45 di mercoledì 21 ottobre, nel turno infrasettimanale del Bruno Recchioni ci sarà tanta ansia e paura di sbagliare ancora. Si affrontano infatti due squadre che vanno ancora a caccia della prima vittoria in questo campionato, e che sono sul fondo della classifica: la differenza sta nel fatto che il Gubbio, sconfitto in casa dal Cesena nell’ultima giornata, ha se non altro pareggiato due volte in cinque partite e dunque occupa la terzultima posizione, a oggi giocherebbe il playout ma è chiaro che si tratti di una situazione del tutto negativa. Ancor più crisi per i gialloblu, che dopo il ko sul campo del Perugia sono rimasti ad un punto: fanalino di coda con l’Arezzo, ora il club marchigiano non può sbagliare. Vediamo dunque come andranno le cose nella diretta di Fermana Gubbio, ma intanto possiamo provare a studiare in maniera più approfondita le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA FERMANA GUBBIO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Gubbio non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: come sappiamo, l’appuntamento con le partite di Serie C – ad eccezione del posticipo serale – sono affidate in esclusiva al portale Eleven Sports, che ormai da anni le manda in onda integralmente. Accedendo al portale, decidendo se abbonarvi o acquistare il singolo evento, potrete dunque assistere a questo match in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA GUBBIO

Per Fermana Gubbio Mauro Antonioli continua a pensare al 3-5-2: Ginestra il portiere, una difesa nella quale Adriano Esposito può prendere il posto di De Pascalis e affiancare Comotto e Scrosta, i due laterali che agiranno sulla linea dei centrocampisti potrebbero essere Iotti e Sperotto mentre in mediana cercano spazio Demirovic e Staiano, che possono giocare insieme a Urbinatti o Bigica. Nel tandem offensivo, possibilità per Kingsley Boateng dal primo minuto: a lasciargli la maglia sarebbe uno tra Grbac e Neglia, anche solo per naturale turnover visti gli impegni ravvicinati. Problemi per Vincenzo Torrente, che ha due squalificati: si tratta di Signorini e Pasquato. In difesa dovrebbe giocare Cinaglia, pronto a fare coppia centrale con Uggè a protezione del portiere Cucchietti; Formiconi o Rafa Muoz il terzino destro, Ferrini o Migliorelli a sinistra con un centrocampo nel quale Lovisa e Sdaigui possono essere titolari insieme a Megelaitis. Nel tridente, Pasquato sarà rimpiazzato da De Silvestro; conferme per Sainz-Maza sul versante destro e per la prima punta Jacopo Pellegrini.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quello che le quote fornite dall’agenzia Snai ci dicono per un pronostico su Fermana Gubbio. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,50 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 2,85 volte la puntata che è stato posto sul segno 2, per la vittoria degli ospiti. Dovrete giocare il segno X per l’eventualità del pareggio, e in questo caso andreste a guadagnare una somma che ammonta a 3,00 volte la giocata con questo bookmaker.



