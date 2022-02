DIRETTA FERMANA GUBBIO/ Video streaming tv: è il nono incrocio nella storia

DIRETTA FERMANA GUBBIO: I TESTA A TESTA

La delicata diretta di Fermana Gubbio si giocherà oggi per la nona volta nella storia. Sono tutte partite recenti: infatti, dal 2017 a oggi la Serie C ha sempre ospitato questo incrocio che ha un bilancio in totale equilibrio, ovvero tre vittorie a testa e due pareggi. Entrambe le squadre hanno vinto due volte in casa e una in trasferta; la partita di andata l’ha vinta il Gubbio (1-0) ma naturalmente eravamo al Pietro Barbetti, l’ultima in casa della Fermana invece è andata in scena nell’ottobre 2020 e il successo ha sorriso alla squadra marchigiana, che era ultima in classifica e aveva battuto la terzultima (ma del resto eravamo solo alla sesta giornata del girone B).

A decidere la partita era stata la doppietta di Samuele Neglia (seconda rete su rigore) che si era sbloccato proprio quel giorno in campionato e aveva ribaltato l’iniziale vantaggio di Miguel Sainz Maza (al 3’ minuto). Abbiamo poi parlato delle vittorie esterne: quella del Gubbio risale al febbraio 2019, sempre girone B di Serie C e gol decisivo per gli egubini, all’epoca allenati da Giuseppe Galderisi, che era arrivato all’inizio del secondo tempo grazie a Matteo Chinellato. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FERMANA GUBBIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Gubbio non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione. Come sappiamo, da qualche anno l’intera programmazione della Serie C è competenza del portale Eleven Sports, che infatti fornisce tutte le partite del campionato e della Coppa Italia di terza divisione. La visione sarà come al solito in diretta streaming video; potrete scegliere di abbonarvi al servizio, con un pagamento stagionale, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fissato, salvo eccezioni.

FERMANA GUBBIO: UMBRI PER IL COLPO!

Fermana Gubbio, che sarà diretta dal signor Valerio Crezzini, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 2 febbraio: siamo al Bruno Recchioni per la 21^ giornata nel girone B di Serie C 2021-2022, un turno che si recupera integralmente dopo il rinvio disposto a dicembre dalla Lega Pro. Obiettivi diversi per le due squadre, che però sono reduci dallo stesso risultato: la Fermana è quartultima in classifica, dunque si trova in piena zona playout e domenica ha perso l’occasione per fare il salto di qualità pareggiando senza reti contro la Carrarese, anche se tutto sommato il punto raccolto può essere visto anche in maniera positiva.

È stato uno 0-0 contro il Gubbio, fermato in casa dal Grosseto: per la squadra umbra al momento è quota playoff, ma è chiaro che per vincere il braccio di ferro con le rivali dirette bisognerà sprecare meno occasioni possibile, e la partita di questa sera è una di quelle in cui prendersi i 3 punti. vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Fermana Gubbio; mentre aspettiamo che si giochi, proviamo a fare qualche valutazione sulle squadre in campo, leggendo insieme le probabili formazioni di questo appuntamento al Bruno Recchioni.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA GUBBIO

Sarà un 4-3-3 quello di Giancarlo Riolfo per Fermana Gubbio: nel tridente offensivo cercano spazio Pannitteri, Kyeremateng e Frediani che però devono vincere la concorrenza di Bolsius e Ettore Marchi, mentre Cognigni dovrebbe essere titolare. Capece e Graziano agiranno a centrocampo, con Alagna e Sperotto (o Rodio) che occuperanno gli spazi sulle corsie laterali; poi ecco la classica difesa a tre con Urbinati, Blondett e Scrosta a proteggere il portier Ginestra, qui lo stesso Rodio potrebbe scalare e accentrare la sua posizione.

Vincenzo Torrente schiera il Gubbio con il rombo di centrocampo: Cittadino vertice basso, Bulevardi o Arena da vertice alto con Francofonte che cerca spazio sulla mezzala dove però Malaccari e Di Noia rappresentano un’alternativa di qualità. Formiconi invece potrebbe riprendersi il posto da terzino destro a svantaggio di Francesco Lamanna; sulla sinistra potrebbe operare Aurelio che è in ballottaggio con D’Amico, ma in questo caso gli egubini avrebbero una difesa forse sbilanciata; Signorini e Redolfi saranno invece, senza particolari discussioni, i due centrali che proteggeranno il portiere Ghidotti.

