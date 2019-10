Diretta Fermana Imolese/ Streaming video tv: posta già delicata (Serie C)

Fermana Imolese, diretta dall’arbitro Daniele De Santis della sezione Aia di Lecce, si gioca alle ore 17.30. Appuntamento allo stadio Bruno Recchioni di Fermo quindi oggi pomeriggio, domenica 13 ottobre 2019, per questa partita valida per la nona giornata del girone B del campionato di Serie C. Fermana Imolese sarà una partita caratterizzata da una posta in palio già delicata: i marchigiani infatti finora hanno raccolto solo 8 punti in classifica, d’altronde gli ospiti sono addirittura il fanalino di coda con appena 2 punti, lontanissimi dalla squadra rivelazione dello scorso campionato. La Fermana, dopo il pareggio contro la Vis Pesaro di settimana scorsa, cercherà di sfruttare al meglio questo turno potenzialmente favorevole, d’altro canto l’Imolese che domenica ha perso in casa con il Fano non può permettersi l’ennesima sconfitta se non vorrà scivolare sempre più in basso.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Imolese non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA IMOLESE

Dando adesso un cenno sulle probabili formazioni di Fermana Imolese, ecco che i marchigiani di Flavio Destro potrebbero scendere in campo con il 3-5-2. In porta Gemello, protetto da una retroguardia a tre composta da Scrosta, Comotto e Manetta; a centrocampo folta linea a cinque con Totti, Mantini, Urbinati, Ricciardi e Sperotto da destra a sinistra; in attacco infine il tandem composto da Maistrello e Cognigni. La replica dell’Imolese di Gianluca Atzori potrebbe invece concretizzarsi in un 4-3-2-1 con Rossi in porta; difesa a quattro con Garattoni, Checchi, Della Giovanna e Valeau da destra a sinistra; Marcucci, Bolzoni e Tentoni nel terzetto in mediana; Provenzano e Belcastro sulla trequarti in appoggio al centravanti Vuthaj.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Fermana Imolese. L’agenzia di scommesse sportive Snai per questa partita quota il segno 1 a 2,45, mentre poi si sale a quota 3,00 per il segno X mentre la posta in palio sarà moltiplicata 2,95 volte in caso di segno 2.



