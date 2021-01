Diretta/ Fermana Legnago Salus (Serie C) streaming video e tv: marchigiani in ascesa

DIRETTA FERMANA LEGNAGO SALUS: PADRONI DI CASA LANCIATI!

Fermana Legnago Salus, in diretta sabato 16 gennaio 2021 alle ore 15.00 in programma presso lo stadio Recchioni di Fermo, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. I marchigiani arrivano in ascesa all’appuntamento, con un pareggio sul campo della Virtus Verona come primo risultato del 2021. La Fermana è in serie positiva da 5 partite consecutive di campionato ed è riuscita così a portarsi un punto avanti rispetto alla zona play out, proprio una lunghezza sopra l’avversario di turno. Il Legnago Salus ha pagato l’adattamento in terza serie dopo un avvio di campionato che era stato più che incoraggiante per la matricola veronese. L’anno nuovo però è iniziato con una sconfitta interna contro la capolista Modena, risultato sicuramente sfortunato ma che ha lasciato il Legnago al quintultimo posto in coabitazione con la Vis Pesaro, con la quota per la salvezza diretta che sembra alzarsi: servirà maggiore continuità, quella che da qualche settimana la Fermana sembra invece aver trovato.

DIRETTA FERMANA LEGNAGO SALUS IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Legnago Salus non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento è riservato alla piattaforma Elevensports, che trasmette le partite del campionato di Serie C in diretta streaming video sia attraverso la propria piattaforma, ma anche in chiaro sul sito elevensports.it e attraverso i profili ufficiali social su Facebook e Twitter. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA LEGNAGO SALUS

Le probabili formazioni della sfida tra Fermana e Legnago Salus allo stadio Bruno Recchioni di Fermo. I padroni di casa allenati da Cornacchini scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Ginestra; Rossoni, Manzi, Scrosta, Sperotto; Demirovic, Urbinati, Grbac, Iotti; Cognigni, Neglia. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Massimo Bagatti con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Pizzignacco; Zanoli, Bondioli, Pellizzari, Girgi; Antonelli, Gasperi, Bulevardi; Giacobbe; Luppi, Chakir.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai per chi vorrà scommettere sull’esito del match di Serie C tra Fermana e Legnago Salus. La vittoria interna viene proposta agli scommettitori ad una quota di 1.95, la quota per l’eventuale pareggio viene fissata a 3.20 mentre chi vorrà puntare sull’affermazione esterna potrà moltiplicare per 3.40 la posta scommessa.

