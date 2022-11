DIRETTA/ Fermana Lucchese video streaming tv: precedenti a reti inviolate

DIRETTA FERMANA LUCCHESE: IL TESTA A TESTA

Sono appena due i precedenti della diretta di Fermana Lucchese ed entrambe le gare sono state disputate nella scorsa stagione. Curiosità vuole che sia all’andata che al ritorno il match non andò oltre il risultato di pareggio a reti inviolate. Non solo dunque nessuno finora è riuscito a vincere ma in più nessuno ha nemmeno mai segnato. Momento tragico per la Fermana, sportivamente parlando, che costringe la squadra in zona playout.

La vittoria non arriva dal 2-0 casalingo al Cesena del 18 settembre. Da quel momento sono arrivati 6 pareggi e 5 sconfitte. Nonostante il ko col Gubbio in casa dell’ultimo turno se la passa decisamente meglio la Lucchese ancora agganciata al treno per i playoff. Prima di quel match aveva collezionato 2 vittorie e 2 sconfitte alternandole. Sicuramente ha pesato dal punto di vista psicologico l’eliminazione dalla Coppa Italia di categoria contro l’Entella dopo averla trascinata ai calci di rigore in casa sua. Decisivi furono gli errori dal dischetto di Alagna e Tumbarello. (MF)

FERMANA LUCCHESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Lucchese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

RISULTATO IN EQUILIBRIO!

Fermana Lucchese, in diretta sabato 26 novembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie C. Marchigiani in crisi nelle ultime partite, a secco di vittorie da ben 11 incontri tra campionato e Coppa Italia e al terzultimo posto, in coabitazione con l’Olbia, dopo l’ultimo pareggio nel derby contro la Vis Pesaro.

La Lucchese è invece decima a quota 21 punti assieme al Pontedera, al confine della zona play off. Rossoneri che cercano di restare a distanza di sicurezza dalla zona calda della classifica, anche se dopo l’ultimo ko interno contro il Gubbio sono diventate 3 le sconfitte nelle ultime 4 partite di campionato. Le due squadre tornano ad incrociarsi in campionato a Fermo dopo il pari a reti bianche del 19 ottobre 2021.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA LUCCHESE

Le probabili formazioni della diretta Fermana Lucchese, match che andrà in scena allo stadio Bruno Recchioni di Fermo. Per la Fermana, Stefano Protti schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nardi, Gkertsos, Carosso, De Pascalis, Pellizzari, Scorza, Romeo, Graziano, Giandonato, Fischnaller, Bunino. Risponderà la Lucchese allenata da Ivan Maraia con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Visconti; Tumbarello, D’Alena, Mastalli; Bruzzaniti, Bianchimano, Semprini.

FERMANA LUCCHESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fermana Lucchese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Fermana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.80, mentre l’eventuale successo della Lucchese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











