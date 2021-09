DIRETTA/ Fermana Montevarchi streaming video tv: solo due i precedenti del match

DIRETTA FERMANA MONTEVARCHI: LO STORICO

La diretta di Fermana Montevarchi ci consegna una partita che nel corso della storia si è giocata soltanto due volte. Dunque, questo significa che le due società si sono incrociate nel corso di una sola stagione, che è anche particolarmente datata: dobbiamo infatti tornare al 1994-1995 è il campionato è quello di Serie C2, nel girone B. C’era un nome importante come allenatore dell’Aquila: Piero Braglia, che anche quell’anno aveva mostrato le sue doti vincendo il campionato davanti a San Donà e Castel di Sangro, e ottenendo dunque la promozione diretta. La Fermana invece era giunta undicesima, sotto la guida di Bruno Nobili; quel Montevarchi aveva battuto due volte i gialloblu marchigiani, la partita del Bruno Recchioni era stata disputata a fine novembre e il gol decisivo lo aveva segnato Massimiliano Menchetti al 63’ minuto. Al ritorno, al Brilli Peri, il Montevarchi aveva replicato il successo ma questa volta con un bel 3-1, a segno Alessio Di Mella e poi Giuseppe Scattini e Antonio Arcadio entrambi su rigore, in mezzo c’era stato il temporaneo pareggio della Fermana firmato da Massimo Ruscitti. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Gubbio Fermana (risultato finale 1-0): Bulevardi regala i tre punti

DIRETTA FERMANA MONTEVARCHI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Montevarchi non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Montevarchi Entella (risultato finale 3-1) streaming: la chiude Tozzuolo

NESSUN PASSO FALSO È CONSENTITO

Fermana Montevarchi, in diretta domenica 12 settembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie C. Punti che già pesano per due formazioni che cercano soprattutto la tranquillità in classifica prima di ogni altro obiettivo, da costruire magari proprio grazie a una buona partenza. La Fermana in realtà non è riuscita finora nell’intento, prima subendo una clamorosa rimonta da 3-0 a 3-3 dalla Viterbese, quindi incassando un ko di misura in casa del Gubbio che ha lasciato i marchigiani a un punto in classifica.

Diretta/ Reggiana Montevarchi (risultato finale 2-0): successo granata

Dall’altra parte invece il Montevarchi, dopo l’atteso rientro tra i professionisti, si è difeso bene riscattando la sconfitta all’esordio sul campo della Reggiana, contro una formazione comunque più attrezzata, almeno sulla carta. E’ arrivato nel primo impegno casalingo dei toscani un brillante 3-1 inflitto all’Entella, altra squadra appena retrocessa dalla B e accompagnata da buone credenziali alla vigilia del campionato. Un successo che ha regalato sicuramente fiducia al Montevarchi con i 3 gol firmati da Jallow, Gambale e Tozzuolo.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA MONTEVARCHI

Le probabili formazioni di Fermana Montevarchi, match che andrà in scena allo stadio Bruno Recchioni di Fermo. Per la Fermana, Maurizio Domizzi schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Moschin; Rossoni, Blondett, Sperotto, Mordini; Bolsius, Urbinati, Graziano, Bugaro; Nepi, Marchi. Risponderà il Montevarchi allenato da Roberto Malotti con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Rinaldi; Achy, Casiello, Tozzuolo; Mercati, Amatucci, Gambale, Lischi, Barranca; Jallow, Bassano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Bruno Recchioni di Fermo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fermana con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Montevarchi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.05.



© RIPRODUZIONE RISERVATA