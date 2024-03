DIRETTA/ Fermana Olbia video streaming tv: precedenti recenti in equilibrio (Serie C, 2 marzo 2024)

DIRETTA FERMANA OLBIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Fermana Olbia sta per incominciare con le due squadre che attendono soltanto l’arrivo e il fischio da parte del direttore di gara. Nel frattempo noi vi mostriamo i 5 precedenti giocati tra queste due formazioni, tutti svolti tra il 2021 e il 2023. L’ago della bilancia pende dalle parti della formazione sarda che ha ottenuto due successi. Le restanti tre partite hanno regalato due pareggi e un successo per la squadra gialloblù. Pareggio a reti bianche nel 2021 salvo poi lasciare spazio al successo in trasferta dei sardi 1-3.

Ad andare in gol Udoh, Biancu e Ragatzu; in mezzo il calcio di rigore realizzato da parte di Pannitteri. Pareggio nel 2022 reti bianche per poi lasciare spazio all’incredibile sfida del 31 gennaio 2023 terminata con il risultato di 2-4. Triplo vantaggio della Fermana nel primo tempo e vittoria nel finale con il risultato di 2-4. L’ultima sfida giocata tra le due formazioni risulta essere quella del 25 ottobre con il 2-1 maturato in rimonta grazie ad eredi firmate da Ragatzu e Dessena. (Marco Genduso)

FERMANA OLBIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Fermana Olbia sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Fermana Olbia e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Fermana Olbia, in diretta sabato 2 marzo 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo, sarà una sfida valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C. Scontro a fondo classifica tra le due squadre che occupano le ultime due posizioni nel girone B. La Fermana viene da un pareggio esterno sul campo dell’Entella, seconda X consecutiva per i marchigiani che però restano soli all’ultimo posto a 19 punti, senza vittoria da cinque partite di fila.

Va anche peggio all’Olbia che ha raccolto solamente un punto nelle ultime cinque partite di campionato, 1-1 casalingo proprio con l’Entella mentre nell’ultimo match la formazione sarda è uscita sconfitta in casa contro il Gubbio. Scontro diretto importante per le due compagini non solo per cercare di evitare l’ultimo posto in classifica ma anche per non staccarsi troppo dalla terzultima posizione, il che potrebbe costare anche la disputa dei play out a fine stagione.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA OLBIA

Le probabili formazioni della diretta Fermana Olbia, match che andrà in scena allo stadio Bruno Recchioni di Fermo. Per la Fermana, Stefano Protti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Trombini, Renzi, Risaliti, Chiosa, Montini; Mawuli, Bianchi; Pattarello, Guccione, Settembrini; Gucci. Risponderà l’Olbia allenata da Marco Gaburro con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Rinaldi, Zallu, Bellodi, Fabbri, Montebugnoli; Dessena, La Rosa, Incerti; Contini, Corti, Ragatzu.

FERMANA OLBIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fermana Olbia ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Fermana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.85, mentre l’eventuale successo dell’Olbia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











