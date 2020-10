Diretta/ Fermana Padova (Serie C) streaming video tv: ospiti favoriti

DIRETTA FERMANA PADOVA: SFIDA INSIDIOSA PER I VENETI

Fermana Padova, in diretta domenica 11 ottobre 2020 alle ore 15.00, sarà un match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone B, presso lo stadio Recchioni di Fermo. I padroni di casa arrivano da un pari nel derby contro la Sambenedettese, risultato importante perché ha sbloccato i gialloblu consentendo loro di mettere in cascina il primo punto stagionale, dopo un avvio con due sconfitte consecutive. Anche il Padova aveva esordito in campionato con una sconfitta, cambiando però decisamente marcia battendo il Frosinone in Coppa Italia, pareggiando a Fano e poi rifilando nel turno infrasettimanale un secco tris al Mantova, firmato dalle reti di Ronaldo su rigore, Bifulco e Mandorlini. I biancoscudati hanno ambizioni importanti in questa stagione e proveranno a farle valere, vincere a Fermo regalerebbe un segnale di continuità particolarmente importante.

DIRETTA FERMANA PADOVA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Fermana Padova, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA PADOVA

Le probabili formazioni del match del girone A di Serie C tra Fermana e Padova. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Mauro Antonioli con un 3-4-2-1: Ginestra, Scrosta, Manetta, Comotto; Rossoni, Urbinati, Demirovic, Sperotto; Iotti; Neglia, Cognigni. Gli ospiti guidati in panchina da Andrea Mandorlini affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-3-3 come modulo di partenza: Vannucchi, Germano, Andlekovic, Gasbarro, Curcio; Ronaldo, Hraiech, Della Latta; Bifulco, Nicastro.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Fermana Padova grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2,40, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 2,95, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 3,00 la posta scommessa.



