Diretta Fermana Padova/ Streaming video tv: la capolista nelle Marche (Serie C)

Fermana Padova, diretta dall’arbitro Mario Vigilie della sezione Aia di Cosenza, è il match valido per la settima giornata del girone B del campionato di Serie C che si disputa alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 29 settembre 2019, sul campo della compagine marchigiana. La squadra di casa è reduce dal pesante ko di Bolzano contro il Sudtirol nel turno infrasettimanale (3-0 per i padroni di casa), mentre il Padova ha battuto di misura il Cesena davanti al proprio pubblico (risultato finale 1-0). La formazione ospite allenata da Salvatore Sullo anche grazie a questo fresco successo è prima in classifica con 16 punti, mentre la Fermana al momento fa parte di un folto gruppo di squadre a quota sette punti dopo le prime sei giornate del torneo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Padova non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA PADOVA

Esaminiamo adesso le probabili formazioni di Fermana Padova. Flavio Destro, allenatore della Fermana, nonostante la partenza a rilento di questa stagione, continua a puntare sul modulo 3-5-2. Per la sfida contro la capolista Padova, la formazione tipo del club marchigiano dovrebbe essere la seguente. In porta Gemello. Difesa a tre con Manetta, Mané e capitan Comotto. A centrocampo Persia, Ricciardi e Urbinati, con Tedone e Sperotto esterni offensivi. In attacco, invece Maistrello in tandem con D’Angelo. Il Padova usa lo stesso modulo (3-5-2) dei padroni di casa. Se, come sembra, mister Sullo deciderà di affidarsi quasi in toto sugli stessi undici titolari della sfida casalinga vinta contro il Cesena di misura (1-0 il risultato finale), tranne la presenza dal primo minuto di Santini (in attacco) e Castiglia (a centrocampo), la formazione dovrebbe essere la seguente. In porta Minelli, difesa a tre con Pelagatti, Kresic e Lovato. Esterni offensivi Fazzi (ex Fiorentina Primavera) e Baraye, mentre a centrocampo Castiglia, Germano e capitan Ronaldo. In attacco Santini dovrebbe essere supportato da Mokulu.

PRONOSTICO E QUOTE

Per Fermana Padova di oggi pomeriggio, ecco che nonostante il fattore campo il bookmaker Eurobet considera favorito il Padova, con il segno 2 quotato a 2.40, mentre la vittoria dei padroni di casa della Fermana è data a 2.90. Quota bassa anche per il pareggio (3.10). Nella valutazione degli scommettitori rientra lo stato di forma eccellente del Padova (quattro vittorie nelle ultime cinque gare), oltre al suo rendimento fuori casa (tre vittorie e nessuna sconfitta, con sei gol segnati e uno solo subito). Di contro, il momento attraversato dalla Fermana non convince Eurobet, che valuta in maniera negativa anche l’andamento casalingo della squadra marchigiana (in tre gare sono arrivate una vittoria, un pareggio e una sconfitta).



