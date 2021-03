DIRETTA FERMANA PERUGIA/ Video streaming tv: all’andata vinsero gli umbri

DIRETTA FERMANA PERUGIA: LO STORICO

Prima di dare la parola al campo per la diretta tra Fermana e Perugia, recupero della 24^ giornata della Serie C, ci pare doveroso dare spazio anche allo storico che i due club condividono, alla vigilia del match. Pure se questo risulta davvero risicato: dati alla mano possiamo parlare oggi di appena un solo precedente ufficiale, segnato tra le due squadre chiaramente nel turno di andata del campionato della Serie C ancora in corso. Era dunque il 18 ottobre, quando al Renato Curi per la quinta giornata del girone B del terzo campionato italiano, assistemmo al successo del grifo col risultato di 2-0. Decisivi furono in tal senso i gol fermati da Negro e Moscati (il secondo su rigore), entrambi nel primo tempo. (agg Michela Colombo)

DIRETTA FERMANA PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per una diretta tv di Fermana Perugia sarà Eleven Sports, che fornisce però la diretta streaming video di questa partita di recupero come di tutti gli incontri dell’intero campionato di Serie C, su abbonamento oppure anche acquistando il singolo evento.

SFIDA INCERTA!

Fermana Perugia, in diretta dallo stadio Bruno Recchioni di Fermo alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, martedì 30 marzo 2021, si gioca come recupero del girone B della Serie C 2020-2021, che continua ad avere un programma di recuperi davvero fitto verso il finale della stagione regolare. La diretta di Fermana Perugia ci propone una partita nella quale la posta in palio sarà alta per entrambe le formazioni: i padroni di casa marchigiani arrivano da una preziosa vittoria casalinga contro il Modena, altra big del girone B, grazie alla quale la Fermana è salita a quota 39 punti in classifica, cioè molto più vicina alla salvezza e magari con la speranza di coltivare ambizioni playoff se oggi arrivasse un nuovo successo; d’altro canto il Perugia, dopo avere vinto sul campo dell’Imolese, cerca un altro successo per scavalcare il Sudtirol e diventare la prima inseguitrice della capolista Padova, dunque ancora in lotta per il primo posto che vale la promozione immediata.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA PERUGIA

Proviamo adesso a dire qualcosa sulle probabili formazioni di Fermana Perugia, fermo restando che trattandosi di un recupero potrebbe esserci per i due allenatori anche l’esigenza di dosare le forze. Detto questo, per la Fermana di Giovanni Cornacchini possiamo comunque disegnare un 4-4-2 con Ginestra in porta; Rossoni, Bonetto, Scrosta e Mordini nella linea di difesa a quattro; a centrocampo ecco invece Iotti, Graziano, Urbinati e Neglia, infine in attacco i due titolari potrebbero essere D’Anna e Cais. Nel Perugia il punto di riferimento può essere il modulo 4-3-3 per mister Fabio Caserta: in porta Minelli; Cancellotti, Monaco, Angella e Di Noia nella difesa a quattro davanti a lui; Vanbaleghem, Burrai e Kouan nel trio di centrocampo; infine Elia, Murano e Minesso quali validi candidati nel tridente d’attacco umbro.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico su Fermana Perugia. Il segno 2 per la vittoria umbra parte favorito ed è quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,10 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,45 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria della Fermana.



