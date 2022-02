DIRETTA/ Fermana Pescara video streaming tv: meglio il Delfino nei match al Recchioni

DIRETTA FERMANA PESCARA: I TESTA A TESTA

La diretta di Fermana Pescara si è giocata in casa dei gialloblù in tre occasioni prima di oggi. Il bilancio è totalmente in favore del Delfino che ha vinto due delle sfide. La prima è decisamente remota nel tempo e risale al febbraio del 2000 quando le due compagini militavano nella serie cadetta. Il match in questione terminò col risultato finale di 0-3. L’altra sfida giocata in casa della Fermana non è poi troppo più recenti e corrisponde a una gara di Lega Pro disputata nell’ottobre del 2002 e terminata 2-1. La sfida più recente disputata in casa della Fermana è un’amichevole disputata nell’agosto del 2014 e terminata col risultato di 0-2, la gara fu decisa dai gol di Pucino al 12esimo e Bjarnason al 72esimo.

DIRETTA/ Torino Pescara Primavera (risultato finale 1-0): decisivo il gol di Akhaila!

Anche all’andata, allo Stadio Adriatico nell’ottobre scorso, si impose il Pescara. La gara terminò col risultato finale di 2-0 grazie ai gol di Ferrari su calcio di rigore e di De Marchi a inizio ripresa. Gli ospiti riuscirono solo a segnare la rete della bandiera con Nepi su rigore al minuto 51. La Fermana nella sua storia ha sempre perso col Pescara eccezion fatta della gara del 2-1 rifilato nel gennaio 2001 proprio tra le mura amiche. Non ci sono stati mai pareggi.

Diretta/ Pescara Entella (risultato finale 0-0): tante occasioni ma zero gol

DIRETTA FERMANA PESCARA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Fermana Pescara di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

FERMANA PESCARA: OSPITI AVVANTAGGIATI MA…

Fermana Pescara, in diretta domenica 20 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo, sarà una sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. Ambizioni da verificare per il Pescara, rimasto al quinto posto in classifica dopo il pari interno con l’Entella. Per gli abruzzesi, visti i ritmi ingestibili di Reggiana e Modena, l’obiettivo resta il miglior piazzamento possibile in chiave play off ma manca ancora la giusta continuità.

Diretta/ Siena Fermana (risultato finale 2-0): toscani sul velluto

La Fermana è invece al momento sestultima dopo quattro pareggi consecutivi e l’ultima sconfitta di Siena nel turno infrasettimanale. Manca il feeling con la vittoria per i marchigiani, sempre in bilico in chiave salvezza. All’andata il Pescara ha vinto 2-1 contro i gialloblu, le due formazioni non si affrontano a Fermo dal 13 ottobre 2002, dunque quasi vent’anni, e anche il quell’occasione furono gli abruzzesi a vincere con il punteggio di 2-3.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA PESCARA

Le probabili formazioni della diretta Fermana Pescara, match che andrà in scena al Bruno Recchioni di Fermana. Per la Fermana, Giancarlo Riolfo schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ginestra; Sperotto, Blondett, Scrosta; Rossoni, Urbinati, Capece, Rodio; Pannitteri, Cognigni, Frediani. Risponderà il Pescara allenato da Gaetano Auteri con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Sorrentino; Illanes, Ingrosso, Veroli; Zappella, Memushaj, Pompetti, Rasi; Rauti, Ferrari, D’Ursi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fermana Pescara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fermana con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.



© RIPRODUZIONE RISERVATA