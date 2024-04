Diretta/ Fermana Pescara (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, partita al via! (28 aprile 2024)

DIRETTA FERMANA PESCARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Fermana Pescara è tra le gare che meno possono raccontare quest’oggi. Fermana che già sicura di giocare il prossimo campionato di serie D, al di là del risultato di questa sera. Anche il Pescara non è alla ricerca di un obiettivo da raggiungere. Con i play off largamente agguantati, Il Pescara è alla ricerca della migliore condizione per poter arrivare in serie B.

Video/ Pescara Ancona (0-2) gol e highlights: doppietta di Spagnoli! (Serie C, 21 aprile 2024)

Una vittoria quest’oggi potrebbe portare Il Pescara dal settimo al sesto posto. La squadra del delfino deve sperare in una sconfitta della Juventus U23, impegnata contro la Vis Pesaro, in piena lotta salvezza. Grande attenzione viene posta Davide Merola, autore di 16 reti quest’anno. Pescara che ricarica le pile in attesa di scoprire la prima squadra affrontare in questi play off. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Pescara Ancona (risultato finale 0-2): Cangiano non trova la rete! (Serie C, 21 aprile 2024)

FERMANA PESCARA DIRETTA STREAMING VIDEO: DOVE VEDERE LA PARTITA

Coloro che desiderano seguire la diretta Pescara Fermana da casa avranno la possibilità di farlo comodamente tramite Sky, che trasmetterà come sempre per quanto riguarda le sfide di Serie C il match via satellite, sui canali di Sky Sport. In alternativa, sarà possibile seguire la partita in streaming tramite l’app Sky Go o NowTV, anche mentre ci si trova fuori casa.

FERMANA PESCARA: I TESTA A TESTA

Ultima sfida di regular season nella diretta di Fermana Pescara, incontro che sa tanto di storia visto che le due squadre si affrontano da più di cinquant’anni, tra le due squadre c’è un filo chiamato “gemellaggio” che porta le due tifoserie ad unirsi negli anni ottanta, anche se a dirla tutta il Pescara non porta molta fortuna alla Fermana che infatti soffre spesso i Delfini. Basti pensare alla Befana del 2002: il match fu caratterizzato da una forte parità e intensità, con la Fermana che riuscì a portarsi avanti al 19′ grazie a Manca. Tuttavia, Artico riuscì a pareggiare le sorti dell’incontro al 40′.

DIRETTA/ Juventus U23 Fermana (risultato finale 2-1): la decide Nonge! (Serie C, 21 aprile 2024)

La vittoria dei canarini arrivò al 71′ con un tiro di Di Salvatore diretto alla sinistra del portiere Santarelli. Sono ormai trascorsi oltre 22 anni da questa partita ma il ricordo rimane vivido perché sono anni che la Fermana non impensierisce i Delfini, vedremo se oggi ci riusciranno oppure se anche in questa occasione la storia porterà una vittoria al Pescara, rimanete collegati per scoprirlo ma soprattutto perché nei prossimi minuti vedremo insieme le statistiche delle due squadre. (agg. Gianmarco Mannara)

FERMANA PESCARA: RISULTATO IN EQUILIBRIO!

La diretta Fermana Pescara (fischio d’inizio alle ore 20.00 al “Recchioni”) conta soprattutto per le residue speranze di salvezza della Fermana che per il piazzamento finale di un Pescara che dovrà cominciare i play off dal principio. La priorità per il Pescara, dopo il ko interno con l’Ancona, è ottenere la vittoria per assicurarsi almeno il settimo posto, l’ultimo che garantisce il vantaggio di disputare il primo turno dei play off in casa con due risultati su tre possibili al termine dei 90 minuti. In caso di vittoria, c’è anche la possibilità di conquistare il sesto posto, a condizione che la Juventus Under 23 non vinca a Pesaro.

Senza i tre punti, la squadra di Cascione rischia di finire tra l’ottava e la decima posizione. La Fermana, con un piede e mezzo in Serie D dopo l’ultimo ko contro la Juventus U23, è in ritardo di più di 8 punti dall’Ancona, quint’ultima in classifica. Per evitare la retrocessione diretta e accedere ai play out, deve battere il Pescara e sperare che l’Ancona non ottenga lo stesso risultato nella partita casalinga contro la Lucchese, oppure che l’Entella perda in casa contro la Recanatese.

FERMANA PESCARA PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Fermana Pescara propone queste possibili scelte per le probabili formazioni. La Fermana sarà schierata dal mister Andrea Mosconi con Borghetto tra i pali alle spalle della difesa a tre con Heinz, Fort e Carosso titolari; sulle fasce Niang e Petrungaro con Malaccari, Giandonato e Misuraca nella zona mediana centrale; in attacco il tandem Paponi-Sorrentino. Per il Pescara, il mister Emmanuel Cascione confermerà un 4-3-3 con Plizzari a difesa della porta e una linea a quattro difensiva con Pierno, Brosco, Mesik e Milani dal 1′. A centrocampo al fianco di Dagasso si muoveranno Franchini e Tunjov; tridente offensivo con Merola, Cuppone e Accornero.

FERMANA PESCARA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Voglia di piazzare una scommessa sulla diretta Fermana Pescara? E’ bene dunque conoscere gli orientamenti sulla partita dell’agenzia Snai. La vittoria della Fermana viene quotata a 2.55 con i padroni di casa considerati leggermente sfavoriti, mentre il pareggio è proposto a una quota di 3.85. La vittoria del Pescara viene invece offerta agli scommettitori a una quota di 2.15.











© RIPRODUZIONE RISERVATA