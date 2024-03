DIRETTA/ Fermana Pineto (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (10 marzo 2024)

DIRETTA FERMANA PINETO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Fermana Pineto presenta due club che in classifica si ritrovano rispettivamente al ventesimo e nona posizione. Partendo dai padroni di casa sono 20 i punti collezionati fino a questo momento, risultando essere l’ultima della classe con 19 gol fatti e 46 subiti. I dati statistici evidenziano la formazione come la seconda ad aver realizzato meno gol e la seconda ad averne subiti di più.

Dall’altra parte il miglior marcatore risulta essere Emilio Volpicelli, che è riuscito a trovare 11 risultanze quest’anno. Pineto che rappresenta l’assoluta sorpresa di questo campionato con 29 gol fatti e 30 subiti, risultando essere una formazione molto solida e compatta. I punti raccolti fino a questo momento sono 38 e una vittoria quest’oggi potrebbe significare rimanere ancorati nel treno che porta i play off. (Marco Genduso)

DIRETTA FERMANA PINETO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Fermana Pineto servirà fare un abbonamento alla TV satellitare di Sky, in più andrà acquistato un pacchetto calcio che sbloccherà i canali dal 251 in poi dove la partita verrà trasmessa. Per chi preferisse lo streaming anche sulla piattaforma NowTv sarà possibile, con le medesime modalità, seguire questa partita.

FERMANA PINETO: ULTIME CHANCE MARCHIGIANE!

Concentriamoci sul rettangolo verde della diretta di Fermana Pineto, una gara importante fissata per oggi 10 marzo 2024 alle ore 20,45. La sfida vede contrapposte due squadre con obiettivi e momenti diversi in questo 31esimo turno di Serie C. I padroni di casa, ultimi in classifica, arrivano a questa partita dopo una sconfitta per 2-1, cercando disperatamente una svolta positiva per invertire la rotta e cercare di risalire la classifica spostandoci sull’altro lato del campo, gli abruzzesi noni in classifica, hanno avuto un rendimento altalenante con due pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali contro la Vis Pesaro

FERMANA PINETO: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo ora alle probabili formazioni per questa diretta di Fermana Pineto: gli ultimi in classifica sembrano puntare sul consolidato tandem d’attacco composto da Giovinco e Sorrentino, una coppia dalla complementarità evidente, con un attaccante forte fisicamente e uno più tattico.

La formazione abruzzese sembra affidarsi a Chakir come arma principale: un attaccante veloce e rapido nel contropiede, dotato di una buona tecnica di base che lo rende pericoloso in fase offensiva.

FERMANA PINETO, LE QUOTE

In ultima battuta passiamo alle quote che accompagnano la diretta di Fermana Pineto, gentilmente offerte da Bet365: la squadra di casa è quotata a 2,5 mentre quella ospite è stata fissata a 2. Il pareggio invece porterebbe 3 volte l’importo scommesso.

