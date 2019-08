Diretta Fermana Ravenna/ Streaming video tv: debutto intrigante (Serie C)

Fermana Ravenna, in diretta dallo stadio Bruno Recchioni di Fermo, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 25 agosto 2019. La partita sarà valida per la prima giornata del girone B del campionato di Serie C 2019-2020. Le due squadre ripartono dalla zona playoff raggiunta da entrambe nello scorso campionato: Fermana Ravenna segna l’inizio di una nuova avventura che sicuramente riproporrà il medesimo obiettivo per marchigiani e romagnoli. Nelle scorse settimane entrambe le compagini sono già scese in campo nella Coppa Italia maggiore. La Fermana si è fermata già al primo turno, sconfitta ai calci di rigore dalla Carrarese; il Ravenna invece ha vinto contro la Sanremese e poi ha messo in difficoltà anche il Chievo, che ha avuto la meglio solamente grazie ai calci di rigore. Il campionato però è un’altra cosa, oggi chi saprà iniziare con il piede giusto?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Ravenna non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia del campionato sia della Coppa Italia di categoria. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA RAVENNA

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni per Fermana Ravenna. Come punto di riferimento scegliamo le uscite ufficiali già disputate dalle due squadre nelle scorse settimane. La Fermana di Flavio Destro contro la Carrarese era scesa in campo con il seguente modulo 4-3-3: Valentini; Scrosta, Comotto, De Pascalis, Mantini; Ricciardi, Urbinati, Sperotto; D’Angelo, Cognigni, Bacio Terracino. Il Ravenna di Luciano Foschi invece è andato vicino all’impresa contro il Chievo con questo 4-3-3 di partenza: Spurio; Pellizzari, Ronchi, Nigretti, Purro; D’Eramo, Martorelli, Selleri; Raffini, Jidayi, Fyda.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Fermana Ravenna. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai reputano favoriti i padroni di casa, ma con differenze piuttosto ridotte. Il segno 1 infatti è quotato a 2,30, si sale poi a 2,95 in caso di segno X ed infine il segno 2 varrebbe 3,25 volte la posta in palio, naturalmente in caso di una vittoria del Ravenna a Fermo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA