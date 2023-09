DIRETTA/ Fermana Recanatese (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia (Serie C, oggi 19 settembre 2023)

DIRETTA FERMANA RECANATESE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo quasi arrivati alla diretta di Fermana Recanatese. Non sono tanti i precedenti tra le due squadre: sarà oggi il nono incrocio, anche se il quadro è recente perché la prima stagione in cui abbiamo avuto questa sfida è il 2014-2015. Fermana Recanatese è una partita che per tre campionati consecutivi ha riguardato la Serie D; poi l’anno scorso il girone B di Serie C ha ospitato una gara che per due volte è terminata in parità, senza reti l’episodio disputato qui al Bruno Recchioni a metà gennaio, dunque per il ritorno. In generale invece perfetto equilibrio: tre vittorie a testa, curiosamente la Recanatese ha vinto i primi tre incroci nella storia e poi è stato il turno del tris della Fermana.

Che non festeggia in casa dall’unico successo qui, nel novembre 2016: doppietta di Francesco Russo e gol giallorosso di Marco Villanova. La Recanatese ha timbrato due successi esterni in questo derby marchigiano: entrambi senza subire gol e nel 2015, anche se a distanza di quasi un anno solare. Nel dicembre 2015, per il girone F di Serie D, i gol erano stati realizzati da Simone Miani e José Cianni, entrambi nel secondo tempo del match. (agg. di Claudio Franceschini)

FERMANA RECANATESE

Fermana Recanatese, in diretta alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, martedì 19 settembre 2023, sarà un bel derby marchigiano che vivremo perché la Serie C ci propone già la sua quarta giornata, che è infatti anche il primo turno infrasettimanale del campionato. Nel programma del girone B ecco allora anche questo derby già delicato, la diretta di Fermana Recanatese vedrà in una posizione delicata soprattutto gli ospiti, che finora hanno sempre perso (anche se hanno una partita da recuperare) e quindi sono ancora fermi a quota zero punti in classifica dopo il ko casalingo per 1-3 contro la Lucchese di sabato scorso.

Partita di conseguenza sulla carta favorevole ai padroni di casa della Fermana, che finora con una vittoria, un pareggio e una sconfitta hanno già ottenuto 4 punti in classifica, l’ultimo dei quali è arrivato sabato grazie a un buon pareggio per 0-0 sul campo del Gubbio. Insomma, il derby potrebbe lanciare in posizioni interessanti la Fermana, anche se gli ospiti vorranno finalmente muovere la loro classifica: siamo allora davvero curiosi di scoprire che cosa ci dirà oggi la diretta di Fermana Recanatese…

FERMANA RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Fermana Recanatese sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Fermana Recanatese in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA RECANATESE

Scopriamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta di Fermana Recanatese. Andrea Bruniera, allenatore della Fermana, potrebbe schierare i padroni di cascano il modulo 3-4-1-2 e questi possibili undici titolari: Borghetto in porta; i tre difensori Spedalieri, Padella e Calderoni; a centrocampo la linea a quattro formata da Laverone, Giandonato, Fontana e Pistolesi da destra a sinistra; infine il reparto offensivo con Misuraca trequartista alle spalle dei due attaccanti Semprini e Curatolo.

La risposta della Recanatese di mister Givanni Pagliari potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-4-2: indiciamo Meli in porta, protetto dalla difesa a quattro formata da Mans, Peretti, Ferrante e Longobardi; altra linea a quattro anche a centrocampo, qui collochiamo Senigagliesi, Raparo, Morrone e Carpani come possibili titolari, infine il tandem d’attacco della Recanatese potrebbe essere formato oggi da Melchiorri e Lipari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Fermana Recanatese in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,40, mentre poi si sale a quota 3,00 per il segno X naturalmente in caso di pareggio, oppure a 2,95 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse la Recanatese a vincere oggi.











