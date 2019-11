Diretta Fermana Reggio Audace/ Streaming video tv: colpo granata? (Serie C)

Fermana Reggio Audace, che sarà diretta dal signor Valerio Maranesi e si gioca domenica 24 novembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Recchioni di Fermo, sarà un match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Dopo aver battuto la Vis Pesaro nell’ultimo turno, la Reggio Audace si è avvicinata ancora di più alla vetta, sorpassando il Padova e restando a -3 dal Vicenza capolista e a -2 dal Sudtirol secondo. I granata faranno visita a una Fermana che si dibatte invece nei bassifondi della classifica del girone B, con i marchigiani che sono reduci da due sconfitte consecutive. Dopo il ko interno contro la Virtus Verona è seguito un 4-0 incassato a Carpi che ha dimostrato come anche il tecnico Mauro Antonioli, dopo aver sostituito Flavio Destro, sia in difficoltà nella guida della truppa gialloblu.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Fermana Reggio Audace, domenica 24 novembre 2019, non ci si potrà collegare sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà disponibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a Elevensports, che potranno collegarsi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA REGGIO AUDACE

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Fermana Reggio Audace, domenica 24 novembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Recchioni di Fermo, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. La Fermana allenata da Mauro Antonioli sarà schierata con un 4-2-3-1: Palombo; Bellini, Manetta, Scrosta, Sperotto; Urbinati, Ricciardi; Iotti, Persia, Bacio Terracino; Maistrello. Risponderà la Reggio Audace guidata in panchina da Max Alvini con un 4-4-2 Narduzzo; Espeche, Rozzio, Costa, Zanini; Kirwan, Varone, Rossi, Favale; Staiti, Marchi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 3.60, l’eventuale pareggio a una quota di 3.20 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 2.00. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.45 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.45.



