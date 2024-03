DIRETTA/ Fermana Rimini video streaming tv: lo storico parla di match in equilibrio (Serie C, 28 marzo 2024)

DIRETTA FERMANA RIMINI: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Fermana e Rimini pone di fronte due formazioni che tra il 2019 e il 2023 si sono affrontate in ben 5 circostanze. L’ago della bilancia pende esattamente in equilibrio con due vittorie a testa ed un pareggio. L’unico risultato di parità risulta essere quello del 23 ottobre 2022, terminato con il risultato di 2-2. Fermana che ha ottenuto due successi consecutivi nel 2019; il primo con il risultato di 1-0 alla luce della rete di Lupoli ed il secondo in trasferta per 0-1.

Video/ Arezzo Fermana (2-0) gol e highlights: gol di Catanese e Gucci, marcia da play-off (Serie C, 24 marzo)

Ad andare in rete questa volta Cognigni. Rimini che ha ottenuto due vittorie nel 2023. La prima è arrivata il 26 Febbraio grazie alle due reti in pochissimo tempo realizzate da Biondi e Mancagli. La seconda vittoria, ed ultima dal punto di vista cronologico, risulta essere quella del turno di andata di questo campionato. Stiamo ovviamente parlando della sfida del 25 novembre 2023 decisa dall’attaccante Claudio Morra in uno dei suoi 18 gol di questa stagione. (Marco Genduso)

Diretta/ Arezzo Fermana (risultato finale 2-0): gol Catanese-Gucci, ospiti spreconi! (Serie C, 24 marzo 2024)

DIRETTA FERMANA RIMINI STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Fermana Rimini bisognerà possedere l’abbonamento alla tv di Sky, oltre a questo però, servirà anche l’acquisto del pacchetto calcio, in maniera tale da sbloccare i canali dal 251 in poi dove il match verrà trasmesso. In alternativa per i più “Smart” si potrà vedere su NowTv con le medesime modalità facendo parte dell’ecosistema Sky.

FERMANA RIMINI: MARCHIGIANI APPESI A UN FILO!

Come voi non vediamo l’ora di digerire la cena con la diretta di Fermana Rimini che sarà valevole per la 34esima giornata di Serie C e che avrà l’ora X fissata per oggi 28 marzo 2024 alle ore 20,45. La Fermana si trova in una situazione difficile, essendo ultima in classifica e non riuscendo a trovare la vittoria da cinque partite consecutive. Nell’ultimo incontro contro l’Arezzo ha subito una sconfitta per 2-0.

Video/ Fermana Sestri Levante (1-1) gol e highlights: Petrungaro risponde a Forte (17 marzo 2024)

Il Rimini occupa attualmente la decima posizione e cerca di consolidare la sua posizione per accedere ai playoff. La squadra viene da una vittoria contro il Pescara per 5-1, risultato che le ha permesso di mantenere il posto valido per la qualificazione ai playoff.

FERMANA RIMINI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Fermana Rimini alle probabili formazioni del match dove vedremo per i padroni di casa Fort nel cuore della difesa, nonostante le prestazioni non soddisfacenti mostrate finora in questa stagione.

Il giocatore sta attraversando un periodo di forma altalenante, ma potrebbe essere determinante nel rafforzare la retroguardia della squadra. Dall’altra parte, per il Rimini è probabile vedere Morra in campo, dopo la sua prestazione eccezionale nella giornata precedente in cui ha segnato una doppietta.

LE QUOTE DI FERMANA RIMINI

In ultima analisi vediamo insieme le quote della diretta di Fermana Rimini grazie al sito della Sisal: il segno 1 è quotato a 3,5 mentre il pareggio a 2,5. La vittoria ospite invece a 2.











© RIPRODUZIONE RISERVATA