Diretta/ Fermana Siena (risultato 0-0) streaming video tv: squadre in campo, via!

DIRETTA FERMANA SIENA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

In procinto di iniziare la diretta di Fermana Siena, gara valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare le statistiche che accompagnano questa partita che si preannuncia equilibrata tra due squadre vicine al raggiungimento dei rispettivi obiettivi stagionali.

I padroni di casa, infatti, stazionano al dodicesimo posto con quaranta punti (otto vittorie, sedici pareggi, dodici sconfitte) mentre i bianconeri toscani, reduci da tre gare senza vittorie, occupano l’ottava posizione con quarantotto punti (undici vittorie, quindici pareggi, otto sconfitte). Numeri simili per quanto riguarda le reti: la squadra di mister Protti ha realizzato trentasette reti, due in meno per il Siena. La Fermana ha, invece, subìto trentanove gol contro i trentadue degli ospiti. (Giulio Halasz)

FERMANA SIENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Siena non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Fermana Siena sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Fermana Siena si possono contare sulle dita di un mano. Sono infatti quattro i precedenti di una sfida in sostanziale equilibrio. Il più recente ha visto un festival del gol, per la precisione 3-2 per la Fermana in trasferta: momentaneo 2-0 per gli ospiti, “uno-due” devastante del Siena con Belloni e Frediani e infine la beffa toscana con il guizzo al novantesimo di Graziano.

Gli altri testa a testa hanno vinto il successo del Siena sempre nel 2022 con Terigi e Cardoselli decisivi nel 2-0 per i bianconeri. Le restanti sfide sono rappresentate dall’1-1 targato Urbinati e Paloschi e infine, o meglio, la prima volta con un altro 1-1 ai trentaduesimi di Coppa Italia Serie C con la successiva vittoria ai rigori del Siena. (aggiornamento di Christian Attanasio)

VOGLIA DI 3 PUNTI!

Fermana Siena, in diretta sabato 1 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. Squadre a caccia del ritorno alla vittoria, la Fermana si è ritrovata senza successi in campionato da 7 turni consecutivi, ottenendo comunque 5 pareggi in questa striscia, l’ultimo sul campo della Lucchese, che hanno tenuto la formazione marchigiana lontana dalla zona play out.

È ancora in zona play off invece il Siena che a sua volta però non vince da 3 partite di fila, con una sconfitta nell’ultima trasferta sul campo della Carrarese e con un solo gol realizzato dai bianconeri nelle ultime 3 partite di campionato. All’andata vittoria per 2-3 della Fermana sul campo del Siena in un match ricco di gol e di emozioni, ultimo precedente a Fermo tra le due squadre l’1-1 del 9 ottobre 2021.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA SIENA

Le probabili formazioni della diretta Fermana Siena, match che andrà in scena allo stadio Bruno Recchioni di Fermo. Per la Fermana, Stefano Protti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Borghetto; Gkertson, Pellizzari, Parodi, De Nuzzo; Misuraca, Pinzi, Scorza; Romeo, Tulissi, Neglia. Risponderà il Siena allenat0 da Guido Pagliuca con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Lanni; Raimo, Crescenzi, Riccardi, Favalli; Collodel, Leone, Orlando; Disanto, Belloni; Paloschi.

FERMANA SIENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fermana Siena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Fermana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.80, mentre l’eventuale successo del Siena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.











