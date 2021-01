Diretta/ Fermana Sudtirol (Serie C) streaming video e tv: gli altoatesini sognano

DIRETTA FERMANA SUDTIROL: OSPITI IN FASE POSITIVA!

Fermana Sudtirol, in diretta dallo stadio Bruno Recchion di Fermo, in programma sabato 30 gennaio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Sognano gli altoatesini che con l’ultima vittoria ottenuta contro il Ravenna hanno mantenuto il primo posto solitario in classifica, con il girone B che presenta le prime 6 in classifica separate da soli 7 punti, ovvero dai 40 del Sudtirol ai 33 della Sambenedettese. Dietro la squadra allenata da Vecchi c’è ora il Modena a una lunghezza di distanza e Perugia e Padova 3 punti indietro, anche se i biancoscudati hanno disputato una partita in meno. Per mantenere la vetta il Sudtirol cercherà conferme a Fermo, con i padroni di casa che perdendo sul campo del Mantova hanno visto interrompersi una serie di 6 risultati utili consecutivi, 3 vittorie e 3 pareggi che avevano portato i gialloblu fuori dalla zona play out. Per la squadra allenata da Cornacchini c’è comunque ancora un buon margine da gestire, con la Vis Pesaro quintultima lontana 4 lunghezze.

DIRETTA FERMANA SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Sudtirol non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA SUDTIROL

Le probabili formazioni della sfida tra Fermana e Sudtirol allo stadio Bruno Recchioni di Fermo. I padroni di casa allenati da Giovanni Cornacchini scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Ginestra; De Pascalis, Scrosta, Manetta, Mordini; Iotti, Grossi, Graziano, Neglia; Cognigni, Boateng. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Stefano Vecchi con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Poluzzi, Tait, Vinetot, Curto, Fabbri; Gatto, Greco, Karic; Fink; Odogwu Rover.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Fermana Sudtirol: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 3.20 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 2.30 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.00 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

