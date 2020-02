Diretta Fermana Sudtirol/ Streaming video tv: due squadre in buona forma (Serie C)

Fermana Sudtirol verrà diretta dal signor Paolo Bitonti alle ore 15:00 di domenica 9 febbraio, ed è una delle partite che fanno parte del programma della 25^ giornata di Serie C 2019-2020. Siamo nel girone B, dove i marchigiani devono fare i conti con una classifica ancora pericolante e che li vede vicini alla zona playout. Tuttavia i gialloblu arrivano a questa sfida da un colpo importante, la vittoria esterna nel derby contro la Sambenedettese: sicuramente la squadra di Mauro Antonioli non ha giocato 90 minuti brillanti ma ne è comunque uscita con 3 punti che, almeno virtualmente, tengono ancora vivo il sogno playoff pur se al momento le priorità sono altre. Tecnicamente il Sudtirol è in corsa per la promozione diretta: oggi potrebbe recuperare punti a una tra Carpi e Reggio Audace (o entrambe) che si sfidano al Cabassi, e magari sperare che il Vicenza rallenti la sua corsa; dopo il 5-0 rifilato all’Arzignano gli altoatesini hanno fatto un altro passo verso la fase nazionale dei playoff, il primo obiettivo. Non resta allora che aspettare la diretta di Fermana Sudtirol per scoprire come andranno le cose, nel frattempo possiamo valutare le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Fermana Sudtirol, ma come ormai sappiamo è il portale Eleven Sports a fornire tutte le partite di Serie C, campionato e Coppa Italia; è possibile abbonarsi stagionalmente al servizio oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso (salvo eccezioni), in questo modo si potrà seguire anche la sfida di oggi in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

In Fermana Sudtirol i gialloblu saranno senza lo squalificato Petrucci: spazio allora a uno tra Zerbo e Bacio Terracino per affiancare Neglia che ancora una volta dovrebbe partire come trequartista alle spalle di Cognigni (matchwinner al Riviera delle Palme), secondo un modulo che prevede una difesa a tre e un centrocampo a quattro. Nel reparto arretrato Scrosta, Bonetto e Manetta si piazzano davanti a Ginestra (grande eroe del Monday Night) mentre Iotti e Lancini saranno gli esterni in mediana, con Urbinati e Isacco in mezzo. Stefano Vecchi dovrebbe confermare il 3-5-2 di domenica scorsa: Taliento sembra aver scalzato Cucchietti nelle gerarchie in porta, la difesa sarà formata da Vinetot, Gigli e Polak e a centrocampo vedremo agire Beccaro come schermo, con Berardocco e Tait che come sempre avranno una maglia sulle mezzali. Larghi a correre sulle fasce ecco Ierardi e Fabbri; Casiraghi può fluttuare tra le linee (in questo caso con un centrocampista in meno) oppure fare la seconda punta al fianco di Rover, ma occhio a Fischnaller arrivato a gennaio e in ballottaggio per una maglia.

Volendo scommettere su Fermana Sudtirol, le quote proposte dalla Snai indicano nella squadra ospite quella favorita: il segno 2 è quello da giocare per la vittoria altoatesina e il valore corrispondente è di 2,10 volte la somma messa sul piatto, contro il 3,15 che accompagna l’eventualità del successo casalingo regolato dal segno 1. Il pareggio, identificato dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra che ammonta a 3,05 volte la vostra puntata.



