Diretta Fermana Triestina/ Streaming video e tv: alabardati in assestamento (Serie C)

Fermana Triestina, martedì 16 marzo 2o21 alle ore 15.00 presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Alabardati in assestamento dopo un’ultima serie di risultati che può apparire contraddittoria. Da una parte la serie di 10 partite utili consecutive, dall’altra i 5 pareggi di fila con cui la Triestina arriva a questo appuntamento, l’ultimo ottenuto in casa contro la Feralpisalò. Ormai la formazione allenata da Bepi Pillon è staccata di 7 punti dal Modena quarto e la conferma del quinto posto sembra essere il massimo risultato utile da ottenere in questa regular season. Dall’altra parte la Fermana resta in una zona abbastanza tranquilla del girone B, lontana 8 punti dalla zona play out ma sconfitta nell’ultima partita disputata dall’Arezzo fanalino di coda della classifica. Un passo falso inaspettato che ha interrotto un momento sicuramente positivo per i marchigiani, ma che ha evidenziato ancora una volta le difficoltà di un attacco andato a segno solo 23 volte finora nel corso di questo campionato.

DIRETTA FERMANA TRIESTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Triestina è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 251 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA TRIESTINA

Le probabili formazioni per la diretta di Fermana Triestina presso lo stadio Bruno Recchioni. I padroni di casa allenati da Giovanni Cornacchini scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Ginestra; Bonetto, Manetta, Scrosta, Sperotto; Neglia, Urbinati, Grossi, Mordini; Cremona, D’Anna. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Bepi Pillon con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Offredi, Lepore, Ligi, Lambrughi, Lopez; Calvano, Giorico, Procaccio; Sarno; Litteri, Gomez.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Fermana e Triestina, valida per la 31^ giornata nel girone B di Serie C, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.75 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.05 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.60 volte la posta scommessa.

