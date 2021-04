Diretta Fermana Virtus Verona/ Streaming video tv: ultime speranze (Serie C)

DIRETTA FERMANA VIRTUS VERONA: IN EQUILIBRIO!

Fermana Virtus Verona, in diretta dallo stadio Bruno Recchioni della città di Fermo, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, domenica 25 aprile 2021, cioè in contemporanea a tutte le altre partite della trentasettesima e penultima giornata del girone B di Serie C. Uno sguardo alla classifica ci indica in modo chiaro che la diretta di Fermana Virtus Verona potrebbe essere importante soprattutto per gli ospiti veronesi, che hanno infatti 45 punti e cercano una vittoria che li lasci ancora in corsa per la qualificazione ai playoff, obiettivo che però si è complicato molto dopo la sconfitta casalinga contro la Sambenedettese di domenica scorsa.

Ora alla Virtus Verona serve una vittoria per rimanere in scia a chi farebbe parte ad oggi della zona playoff, potrebbe approfittare del fatto che la Fermana a quota 42 punti è ormai salva ma senza realistiche speranze playoff dopo il pareggio nel derby con la Vis Pesaro. Le motivazioni potrebbero dunque favorire gli ospiti questa sera: sarà davvero così in Fermana Virtus Verona?

DIRETTA FERMANA VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Fermana Virtus Verona sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento. Ricordiamo poi che ad ogni giornata c’è anche la diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA VIRTUS VERONA

Adesso si deve dare uno sguardo anche alle probabili formazioni di Fermana Virtus Verona. Per i padroni di casa marchigiani ipotizziamo il modulo 4-4-2 con Ginestra in porta; difesa a quattro formata da Rossoni, Bonetto, Scrosta e Sperotto; a centrocampo ecco invece Iotti, Graziano, Urbinati e Neglia da destra a sinistra; infine il tandem d’attacco che potrebbe essere formato da Boateng e Cais. La replica della Virtus Verona potrebbe invece concretizzarsi nel seguente modulo 4-3-1-2: in porta Sibi; davanti a lui i quattro difensori Delcarro, Visentin, Pellacani e Daffara; nel terzetto di centrocampo ecco Lonardi, Cazzola e Danieli; infine nel reparto offensivo il trequartista Danti alle spalle dei due attaccanti Arma e De Marchi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Fermana Virtus Verona in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, ma nel contesto di un pronostico piuttosto equilibrato: il segno 1 infatti è quotato a 2,35, mentre poi si sale a 3,00 per il segno X e fino a 3,15 volte la posta in palio in caso di segno 2.



